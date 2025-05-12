寶覺中學愈戰愈強顯本領

港九區學界賽合併後，精英賽資格競爭更加激烈，寶覺中學男女子隊今年順利再闖精英賽，用行動證明實力，男隊更相隔6年打入4強，為即將畢業的球員寫下里程碑。今屆「Panasonic學界籃球邀請賽」，寶覺男女隊分途出擊，踏入收成期的男隊劍指冠軍，小組賽先遇上精英賽亞軍張振興伉儷書院，強強對碰激戰難免。

陣容升級再鍊過

寶覺中學由剛退役的甲一射手梁民熊領軍，今年於港九區D1學界賽小組賽以38比44不敵英華書院，隨後打入4強，亦僅以8分不敵亞軍拔萃男書院，最後於季軍戰擊敗滙基書院，成績相當不俗。他們在精英賽更打出近年代表作，8強以50比48險勝裘錦秋中學（葵涌），相隔6年再闖4強。

外圍得分成最強武器

寶覺陣容相當華麗，隊長蘇運澤能剷擅射，配合滿貫新人吳嘉樂、上屆精英賽「三分王」許瑋熙及「籃板王」秦心明，彼此合作多年自然默契十足，寶覺今年後備陣容亦全面升級，外圍得分成為球隊最強武器，加上早前首次打入精英賽4強，現時眾將戰意高昂，誓要在「Panasonic學界籃球邀請賽」交出精彩表現，不讓傳統名校專美。

雖然在精英賽成功收穫殿軍，惟教練梁民熊直言球隊表現「不合格」：「去到最後階段，球員理應表現更成熟，可能受新場館及現場氣氛影響，增添球員壓力，以至未能發揮最佳表現。今次參加『Panasonic籃球賽』，首要目標是打入決賽，我們會吸取教訓積極備戰。」

去年在「Panasonic籃球賽」闖進4強的寶覺男籃，最終僅以4分之差不敵英華，與決賽緣慳一面。今年捲土重來，一眾球員能否眾志成城，取得突破佳績，為學界生涯寫下完美句號，球迷們拭目以待。

文：余樂詩