森林入前5勢危　班主失控衝落場鬧爆紐奴

力爭英超前5名嘅諾定咸森林，周日(11日)主場對住降班球隊李斯特城，只能打和2比2痛失兩分，搶下季歐聯資格形勢危殆。完場後出現罕見一幕，森林班主馬連拿基斯衝落球場，對領隊紐奴激烈責罵，名宿加利尼維利直指呢件事屬「醜聞」，呼籲紐奴立即辭職抗議！

森林今場贏波就入前5名，主場對已降班嘅李斯特城早段先失，但靠基比斯韋特同基斯活特入波反超前2比1，點知踢到81分鐘又被保拿洛迪追成2比2，森林尾段更有艾禾尼爾受傷，被逼要10人應戰，結果只能和波失分，繼續留守聯賽第7位。

希臘班主馬連拿基斯完場後衝入球場，向住紐奴大發脾氣，加利尼維利表示：「馬連拿基斯嘅舉動係醜聞！如果我係紐奴會即刻反擊，即晚就提出辭職，森林嘅教練、球員唔應該受到咁嘅對待。」據報馬連拿基斯咁激動，係因為艾禾尼爾尾段受傷，但紐奴仍用最後換人名額喺其他球員身上，搞到最後踢少1個。

紐奴賽後表示：「足球係牽動情緒嘅運動，主場3萬人都有自己情緒。因為溝通有誤會，出現咗艾禾尼爾嘅情況，我好抱歉。當大家對球隊有咁高期望，有情緒係好平常。」馬連拿基斯事後亦發表聲明，指森林已鎖定下季歐洲賽資格，值得慶祝，亦對紐奴領軍嘅成就感到光榮。