上半場大炒騎士41分　溜馬領先3比1叫糊

周一（12日）NBA季後賽東岸準決賽溜馬對騎士Game 4，溜馬上半場以6成命中率、一口氣領先41分打爆對手，終場全隊7人得分上雙，其中端拿三分4中4，加上後備力量奧比托賓打出驚喜，兩人各轟並列全隊最高的20分，以129：109力挫東岸「一哥」，系列賽領先3比1「叫糊」，G5將於周三（14日）騎士主場上演。騎士當家球星米切爾傷退缺席下半場，關鍵的G5復出成疑，球隊面臨出局絕境。至於雷霆G4作客金塊以92：87取勝，系列賽追成2比2平手。

溜馬上仗主場失利後，今場明顯有備而來，首節全隊三分10射6中，即使主力後衛馬科連（Bennedict Mathurin）被判2級惡意犯規遭驅逐離場，但仍以38：23大幅領先對手。次節溜馬更打出19：0攻勢，其中後備上陣的奧比托賓（Obi Toppin）屢次剷籃撕裂對手防線，長人中鋒端拿（Myles Turner）火力全開連轟3記三分彈，單節獨取13分率隊以80：39領先上半場。

溜馬半場41分領先追平NBA季後賽歷史上最大半場分差紀錄，至於原紀錄同樣由騎士隊在2017年東決G2半場領先塞爾特人41分。同時，溜馬半場全隊轟入80分刷新隊史季後賽最高得分紀錄。

下半場開戰前，騎士球星米切爾在中場休息回場熱身時因傷提早退出戰局，消息稱左腳踝不適及小腿拉傷，不過騎士在第3節重新振作，加蘭和莫比利帶隊追分，單節打出39：29比數，最後一節亦打出32：20，無奈上半場比數過於懸殊以致難以再收復失地，比賽提早進入垃圾時間，兩軍逐漸換出後備球員，最終溜馬以129：109勝出，再拿下一場勝仗即晉級東決。

東岸4號種子的溜馬在分區準決賽「叫糊」，晉級形勢大好，有機會連續兩季闖進東決，教頭卡素爾（Rick Carlisle）對此表示：「比賽還沒結束，在這圈系列賽中我們明顯是弱勢的一方，接下來的每一場都需要繼續扮演挑戰者的角色。球隊很清楚外界並不看好我們，即使今場大勝對手，但仍需要繼續證明自己。」