何瑋桁重劍大獎賽重返16強　全運測試賽月底舉行

香港重劍一哥何瑋桁周日（11日）出戰重劍大獎賽波哥大站正賽，連過2關闖進16強，最終不敵世界排名第3美國劍手Simon Lioznyansky，終止前4站正賽不勝走勢。

世界排名第13位的何瑋桁64強以15：11擊敗意大利的Fabrizio Cuomo，其後32強以15：14險勝另一意大利劍手Filippo Armaleo，最終在16強以6：15不敵世界排名第3美國劍手Simon Lioznyansky。女重方面，世界排名第8位的香港「一姐」佘繕妡於64強以15：7 擊敗瑞士劍手Solene Emery晉級，其後以7：8不敵法國劍手Lauren Rembi，32強止步。

曾出戰巴黎奧運的何瑋桁賽後在社交網站剖白，今年成績未如理想一度令他感到迷失：「從十二月假期回來，狀態一直低迷，新教練、新訓練模式、連著四次一輪遊，令自信瓦解，懷疑自己是不是還能走下去。」

何瑋桁表示希望之後的比賽都能保持正面心態，享受比賽：「今天終於在波哥大的賽場上，重回十六強，這一次，我不再只盯著成績、獎牌，而是找回了那份簡單的快樂。今日比賽的每一個瞬間，玩得好開心，享受當下，好似又回到最初熱愛劍擊的時候！守住呢份初心，走得更遠。感謝教練、隊友和所有支持我的人，巴黎站更加努力！」

另外，同為全運會劍擊測試賽的挑戰盃劍擊錦標賽將於5月31至6月1日於啟德體藝館舉行，根據劍總公布之報名名單，花劍「劍神」張家朗以及重劍的何瑋桁和佘繕妡都未有報名參賽，不過仍有多名本地劍手出戰，力爭排名積分。