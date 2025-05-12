牙買加短跑今非昔比　中國隊獲世錦賽接力4個席位

曾經雄霸世界田徑短跑項目的牙買加，亮起紅燈，周日在世界田聯接力錦標賽遇到考驗，擁有前奧運兼世界冠軍費絲亞助陣的女隊，在4x100米接力項目上大熱倒灶，而男隊更無緣直通本年在東京舉行的世錦賽。

一連兩天的世界田聯接力錦標賽廣州結束，70支直接獲得今年世錦賽的入場券全部誕生，他們將會參加男、女子4x100米，男、女子4x400米及混合4x400米。昔日稱霸世界短跑的牙買加，僅能取得兩項參賽資格，其中包括女子4x100米接力，但即使有女飛人費絲亞助陣，但也不敵英國及西班牙?，獲得季席。另一項入圍的是男子4x400米項目。

至於焦點的4x100米項目，南非男隊向世界證明了他們的強勢，與日本齊齊跑出37秒61的今年最佳時間，這個成績僅比南非在巴黎奧運獲銀牌時所創的非洲紀錄慢0.04秒。美國隊則以第3名的37秒86完成，取得世錦賽資格。

不過，牙買加男隊隨着第一輪接棒失敗後，在第二場比賽時手持第二棒的霍特交棒前出現肌肉拉傷，無法將接力棒交給比力克，自己更坐跑道上，隨後需要坐上輪椅離場，由於未能完成比賽，無法直接取得世錦賽入場券，只能寄望透過世界排名積分取爭奪最後兩個參賽席位。

美國隊在今次比賽表現搶鏡，特別在混合4x400米項目，他們跑出了3分09秒54，刷新了大會紀錄，而西班牙女隊亦跑出3分24秒13，打破了她們的女子4x400米全國紀錄。

值得一提是中國隊在5項爭逐中，也獲得了4個世錦賽資格，包括男、女子4x100米及混合4x400米，而男子4x400米項目則歷史首奪世錦賽參賽資格。