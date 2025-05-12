姚錦成携兒子渡過特別母親節　呼籲全民起動

第68屆體育節重點活動「親子運動市集」於上周末假荃灣體育館圓滿結束，為市民帶來一場充滿歡樂與汗水的週末親子運動盛會。活動貫徹本屆體育節主題「全民起動 運動同樂」，吸引眾多家庭參與，透過趣味體能挑戰，為母親節獻上別具意義的親子時光。

擔任體育節大使的欖球明星姚錦成於母親節當天帶同兒子到場參與，一同體驗運動樂趣，創造美好的親子回憶，並與在場家長及小朋友互動交流。他表示：「很高興看到這麼多家庭一起參與，除了促進親子關係，更能從小培養小朋友對運動的興趣。小朋友在挑戰中學會堅持，正正體現了體育精神，也讓家長和孩子一同留下珍貴回憶。」

活動設有多個主題體能遊戲區，包括障礙賽、平衡訓練及團隊協作遊戲等，小朋友透過跑步、跳躍、爬行等動作完成挑戰，不僅鍛鍊身體協調能力，更考驗反應與策略思維。家長則化身最佳拍檔，與子女通力合作，一同突破重重障礙，場面既緊張刺激又溫馨歡樂。「親子運動市集」舉行適逢母親節週末，不少家庭更將活動視為節日慶祝，為媽媽送上一份充滿意義的體驗。

5 月體育盛事繼續精彩不停

第68屆體育節還有一連串不容錯過的精選活動在本月陸續登場，包括5月25日於西九龍中心舉行的另一重點活動「全港足毽同樂日」，以及多項好玩活動涵蓋比賽、運動示範與同樂日，適合不同年齡和興趣的市民參與，共同感受運動的魅力！