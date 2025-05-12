丹恩奴域：希拉爾靠米祖域高空優勢

希拉爾一定要勝出餘下每場沙職，才能夠保持些微的奪冠希望，事關他們現時在還有4輪聯賽未進行的情況下，仍落後榜首的伊蒂哈德6分。

希拉爾於亞冠精英盃4強不敵吉達艾阿里後，跟領隊佐治捷西斯分道揚鑣。我認為奪得聯賽冠軍，是唯一能夠挽救令人失望的賽季的辦法。不過，他們於上場聯賽作客以5比3大勝榜尾球隊艾拉德一仗中，展示出強大的進攻火力，其中隊長艾達沙利大演帽子戲法，令自己在今季一共累積13個入球及交出12次助攻。

不過，我相信今仗將會為艾奧魯巴帶來最大問題的球員是阿歷山大米祖域，儘管今季他大部份時間因傷缺陣，但依然攻入15球。我認為沙職球隊的防守，難以抗衡他接應傳中球時所產生的高強度體能及高空優勢。

另一邊廂，艾奧魯巴現正為護級而戰，上仗以4比2成功痛擊艾利雅德後，拿下十分重要的勝仗，現時距離降班區只有1分之差。然而，艾蘇馬近況大勇，對他們來說絕對是好消息。這名久經沙場的射手於該場勝仗中亦上演了帽子戲法，毫無疑問是球隊前線的危險人物。

古蒙臣亦於該場勝仗中有入球進帳，而基斯甸泰路今季也一共攻入5球，我相信這兩位球員能夠考驗希拉爾的防線，但我預計今場賽事希拉爾會在阿歷山大米祖域取得士哥的情況下輕鬆獲勝。