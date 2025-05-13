【官宣】安察洛堤成巴西領隊　即邀曼聯球星歸隊

巴西足總周一(12日)宣布，意大利名帥安察洛堤達成協議，今月26日完成皇家馬德里今季最後一場賽事後，立即接掌巴西國家隊帥印，成為巴西史上首個外籍主帥。65歲嘅安察洛堤最大目標，係協助巴西爭取明年6奪世盃冠軍，消息指安察洛堤已會晤卡斯米路同尼馬，希望兩位老將歸隊擔任領袖。

安察洛堤同皇馬仲有1年合約，不過隨住今季幾乎肯定「四大皆空」，雙方都有意夏天分道揚鑣，巴西足總就搶先達成協議，同安察洛堤簽約1年，任期去到明年夏天世盃決賽周完結。報道指安察洛堤年薪為1,000萬歐元，如果巴西能夠喺北美實現6奪世盃，佢會額外再得500萬歐元冠軍獎金。

巴西足總會長艾拿度表示：「請安察洛堤唔單止係一個策略性行動，亦係話畀全世界知，巴西準備重返足球之巔。安察洛堤係史上最偉大教練，依家佢執教地球上最偉大嘅國家隊，我哋會合作為巴西足球寫下光輝新一頁。」安察洛堤首次領軍，將會係6月6日世盃外作客厄瓜多爾。

巴西《環球體育》報道，安察洛堤已為巴西組軍工作，佢認為年輕球員眾多嘅巴西缺少領袖，所以第1時間接觸曼聯中場卡斯米路，邀請呢位33歲老將回歸，卡斯米路對上一次代表巴西已經係2023年，今季喺曼聯亦一度失去正選，不過近期表現翻生，最重要係佢同安察洛堤喺皇馬合作無間。

消息人士向《環球體育》透露：「安察洛堤向卡斯米路表明，佢會係巴西其中一個領袖，卡斯米路好大機會會接納巴西重召。」除咗卡斯米路之外，安察洛堤亦同尼馬進行會面，保證佢會繼續做巴西領袖，而安察洛堤已計劃搬去巴西居住，同尼馬會有更多見面機會。