羅馬19場不敗斷纜　爭歐聯入場券告急

周二(13日)凌晨意甲前列大戰，羅馬作客以1比2不敵阿特蘭大，被打破連續19場聯賽不敗走勢，兼錯失打入前4位機會，爭取下屆歐聯參賽資格形勢告急。反觀第3位嘅阿特蘭大贏波後，提早兩輪獲得下屆歐聯入場券。

羅馬只要今場贏，就可以升上第4位，但遇上勁敵阿特蘭大，陷入劣勢，開賽9分鐘就失守，阿特蘭大前鋒盧卡文射入打開紀錄，呢位尼日利亞國腳狀態回勇，連續2場有波入。

阿特蘭大領先後，得勢不饒人，創造唔少具威脅攻門，包括艾達臣荷西勁射僅高出，基迪拿尼、列迪古先後門前失機。羅馬沉着應戰，踢到31分鐘由中場白賴仁基斯坦迪頂入扳平1比1。

換邊之後，羅馬有1次反超前黃金機會，古亞迪奧干尼殺入禁區被對手撞跌，球證原本吹罰12碼，但睇完VAR後取消判決。阿特蘭大避過一劫，果然有後福，憑後備上陣嘅蘇利馬拿遠射入網險勝2比1。

阿特蘭大贏波後，領先第5位拉素7分，由於只剩下兩輪聯賽，可穩佔前4位，同拿玻里、國際米蘭一齊提早取得下屆歐聯席位，餘下1個席位，基本上屬於祖雲達斯、拉素、羅馬、博洛尼亞之爭。第6位羅馬落後祖記、拉素1分，最後2場對AC米蘭、拖連奴，想打入前4位並唔容易。