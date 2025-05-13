港超聯　首度獲獎！梁振邦膺4月MVP

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及中國香港足球總會合辦，中銀人壽全力支持的「2024／25球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最佳球員」，經過專業評審團遴選後，「4月最佳球員」由效力東方的梁振邦當選，也是這名2009年東亞運港足金牌功臣職業生涯首次當選「每月最佳球員」。

東方於4月份共踢了4場賽事，梁振邦在對大埔及理文的聯賽大戰都踢足全場，到了足總盃準決賽再鬥大埔，這位38歲守將在酷熱天氣下瞻前顧後120分鐘，協助球隊以2：1淘汰對手，向季內第二項錦標進發。經過專業評審團投票，他以接近30%得分，壓過21%的隊友巴科爾以及18%的理文射手艾華頓，當選「4月最佳球員」。

外號「傻邦」或「阿傻」的梁振邦出道時擔任防守中場，近年因應戰術，更多時候要客串中堅，難得的是他同樣勝任，堪稱球隊無名英雄。因其位置並不如攻擊球員般顯眼，其多年職業生涯多數與個人獎項無緣。對於今次首奪「每月最佳球員」，他亦始料不及：「真的從來沒有想過，多謝投票給我的傳媒。」問到當選原因，他卻笑言：「可能是敬老吧！知道我年紀大，機會不多了；也可能是球隊成績好，與球員表現掛鈎，相信有點關係。」

「傻邦」今年2月對理文射入一球，一度以38歲4個月16日之齡，刷新港超聯最年長入球紀錄，到4月才被費蘭度打破。這位2009年東亞運金牌功臣今年10月便滿39歲，惟他自覺仍有能力立足，未肯言退：「自己沒有預計要踢多幾多年，這要交由球會決定，自問還可以應付比賽及訓練，自己意向都想繼續踢下去。」「傻邦」已考取了教練牌照，當作為未來鋪路，將來亦會繼續進修。

東方今季已奪得高級組銀牌錦標，問到「傻邦」餘下球季最大的目標，他說：「最大目標當然是足總盃，因為贏了就可以踢亞洲賽！今季成績暫時還算OK，如果贏多一個盃就更加滿意！」