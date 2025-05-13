北角協同齊上齊落 卞樂謙：望在細節上再進步

北角協同中學在本學年港島區D3學界賽再度封王，雖然精英賽無緣晉級4強，但已成長為「有名有姓」的中學男籃勁旅。中六隊長卞樂謙期待與隊友在「Panasonic學界籃球邀請賽」齊上齊落，「誓不妥協」：「目標先從死亡A組出線『爭番啖氣』，向外界證明北角協同是一支有實力的球隊！」

專注細節求進步

北角協同憑藉團隊籃球、高紀律性、壓迫防守與反擊快攻近年脫穎而出。今年，他們再次以港島區D3冠軍身份闖進精英賽，成為該項賽事的「常客」，惟殺入8強後以2分之差憾負英華，未能挑戰上屆季軍的隊史最佳成績，卞樂謙直言未感失落：「雖然未能挑戰師兄們以往的佳績，但我相信這次失利帶給我們寶貴經驗，預備好迎接今屆的Panasonic學界籃球邀請賽！」針對球隊需要改進的地方，卞樂謙直言希望在細節上再進一步：「我們需要更加控制好犯規次數，以及追分時的分工。這是我們與其他學界勁旅的差距所在。」

今屆Panasonic學界籃球邀請賽，北角協同被列入「死亡A組」，將與同樣實力強勁的裘錦秋中學（葵涌）和「老對手」英華書院爭奪4強席位，而這將是「阿卞」學界籃球生涯最後探戈，意義非凡，他希望與隊友齊上齊落，打出代表北角協同的團隊籃球，為學界生涯畫下完美句號：「大家需要互相補位，每個人都要參與進攻和防守，不要只顧自己得分，而是要創造機會給隊友。

教練：朱耀明

隊員：卞樂謙、劉子健、譚榆澎、曾政杰、

張釗泓、周政言、李震楠、莫嘉俊、

尹世民、李柏恆、翁灝謙、梁智堯、

陳偉鵬、陳泓宇、陳煥欽、陳紀霖

本學年成績：學界港島區D3冠軍、精英賽8強

打氣口號：誓不妥協、Let's go 北協

Panasonic學界籃球邀請賽2025

日期: 2025年5月15日至18日

地點: 灣仔修頓場館

參賽隊伍數目: 12隊（中學男子組）及12隊（中學女子組）

賽制：

男女子初賽各分4組打單循環，每組首名出線；4強以淘汰賽決出兩支決賽隊伍爭標。

上屆冠軍: 英華書院（男子組）、協恩中學（女子組）

隊際獎項：冠軍、亞軍、雙季軍

個人獎項：最有價值球員、得分王、三分王