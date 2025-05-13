獨行俠爆冷獲選秀狀元籤　網上引發陰謀論

NBA 2025選秀會順位結果周二出爐，僅得1.8％中籤率的獨行俠爆冷獲得狀元籤，這也是隊史上44年來的第一次；更幾乎確定他們在下月的選秀會中，會選入狀元大熱的大前鋒費治（Cooper Flagg）。

根據NBA選秀制度，以該賽季成績較差的隊伍有更高的狀元籤機率，然而中籤率僅得1.8%排名11的獨行俠，擊敗了擁有14%中籤率的爵士、巫師及黃蜂等球隊，自1980-81賽季以來首次獲得狀元籤。機率僅6%的馬刺獲得第2順位，而76人及黃蜂則分別居於第3及4位。

獨行俠獲得狀元籤，肯定會選入身高6尺9寸的狀元大熱人選費治，年僅18歲的他自2023年8月提前1年從高中畢業，並進入杜克大學，而本季横掃美國五個主要年度最佳大學球員獎項，場均19.2分、7.5籃板、4.2助攻，被譽為NBA未來的超級球星。

不過，獨行俠爆冷奪得狀元籤即在網上惹來陰謀論，被質疑與聯盟黑箱作業。有網民指獨行俠今年無預警之下將當錫交易到湖人，然而在神抽「中頭獎」後，明年有艾榮傷愈歸隊，再配搭前湖人球星安東尼戴維斯、奇利湯臣及「準狀元」費治等，爭冠的拼圖組合已經浮現。

值得一提是安東尼戴維斯於2019年被塘鵝交易到湖人前不久，塘鵝才拿到狀元籤選了錫安威廉臣，如今獨行俠的「章法」似乎很相似，將超級球星送到湖人似乎是獲得狀元籤的捷徑。有網民表示，獨行俠連同馬刺及76人分別在前三順位的機率近乎「零」，僅有0.013％，因此這個結果受到網民強烈抨擊。