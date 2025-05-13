主力達頓傷退　衞冕軍塞爾特人陷淘汰危機

上屆總冠軍塞爾特人，周二（13日）東岸準決賽Game 4以113：121再負紐約人，系列賽落後1比3陷入出局邊緣，加上當家球星達頓在決勝節傷退，傷勢疑似阿基里斯腱撕裂，此對球隊士氣更是一大打擊，決定「綠軍」生死的主場G5將於周四（15日）進行。至於勇士的王牌史堤芬居里G4繼續因傷缺陣，主場迎戰木狼以110：117告負吞3連敗，同樣落後1比3遭對手「叫糊」。

塞爾特人一如系列賽前3場，首節火力全開全隊飆入9記三分，其中達頓和戴歷懷特合轟29分，率隊以39：28大幅領先，次節紐約人加強防守效果顯著，惟該節整體命中率不到3成半，上半場完仍落後51：62。

轉邊後「綠軍」初段擴大領先優勢至14分之多，隨後紐約人球星謝倫賓遜發威單節狂轟18分，阿奴路比射入三分波後首度反先86：85，最後4秒祖殊赫特剷籃得分後，紐約人反而以3分優勢進入最後一節。決勝節愈戰愈激，兩軍多次戰成平手，隨後紐約人打出一段11：0攻勢以116：104佔上風。

塞爾特人反擊收復失地，惟比賽餘下3分鐘時，達頓在爭波過程中發生無碰撞右腳踝受傷，倒地後在地上打轉表情痛苦，最後流著淚坐輪椅離場。紐約人穩扎穩打，終場以8分收下主場勝仗。紐約人4人得分20+，謝倫賓遜貢獻全隊最高39分、外加12次助攻，唐斯交出23分11籃板；塞爾特人則由達頓狂轟全場最高42分，外加8個籃板、4次偷波和2次封阻。

賽後有消息指達頓疑似阿基里斯腱撕裂，兩日後的G5大機會要缺陣，若傷勢確實將他職業生涯帶來巨大影響，塞爾特人主帥Joe Mazzulla表示：「他過往受傷倒地後會立即起身，但今次情況卻不同，傷勢確實令人擔心和難過」，他續道：「即時今天賽後休息室氣氛沈重，球隊的大家亦非常關心他的傷勢，但我們仍要收拾心情準備好迎戰G5。」