五人亞洲盃　港隊女足不敵泰國8強止步

女子五人港隊周二（13日）在內蒙古呼和浩特市體育場，出戰亞洲足協女子五人足球亞洲盃8強賽事。面對傳統勁旅泰國，港隊全場相當落力，更憑胡彩瑤、蘇鎧霖入球一度將比數追近。最終雖以2比5落敗，惟已創下港隊在亞洲盃史上最佳成績。

港隊分組賽雖先後不敵越南、伊朗，但隨着最後一場以7比3大勝菲律賓，最終成為兩支最佳第3名之一，歷史性首闖淘汰賽；值得一提因撞正開季，而無緣出戰今屆決賽周的高雄先鋒前鋒韋婉婷，是日亦有到場支持。

港隊正選與上場相同，續由吳卓蔚把守最後一關，4名場區球員為曾麗薇，張煒琪、胡彩瑤及陳詠詩。不過面對實力強勁、小勝兩勝1和首名出線的泰國，港隊開賽4分鐘率先失守；港隊落後下傾力反撲，但張煒琪的近射、胡彩瑤單刀先後被對方門將擋出。

泰國之後主導形勢，再連入4球，惟港隊未有放棄，臨完半場一次逼搶成功後，鍾貝琪橫傳，胡彩瑤輕鬆射入，落後1比5返入更衣室。易邊後泰國繼續採取主動，不過港隊成功力保不失，去到尾段蘇鎧霖門前更一度補射破網，可惜為時已晚，最終港隊以2比5不敵泰國，未能殺入4強。