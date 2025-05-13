杜拜殘疾人羽賽港隊收穫豐　勇奪1金3銀1銅

第6屆Fazza杜拜殘疾人羽毛球國際賽2025落幕，港隊取得1金3銀1銅的佳績。當中朱文佳夥拍蔡詠琪於混合SH6級雙打奪得一面金牌，而另一港將王鎮炎則夥拍法國球手Beaufour-Pelle Pauline於混合SH6級雙打取得銀牌。

男子SH6級單打賽事方面，朱文佳與王鎮炎於4強上演港隊內訌，最終朱文佳以21:18、21:11勝出晉級決賽；可惜決賽朱文佳在領先一局的情況，以24:22、14:21、17:21不敵巴西球手Vitor Tavares，取得一面銀牌，而朱文佳在男單決賽期間不幸觸傷腳踝，未能出戰男子SH6級雙打決賽，最終朱文佳與王鎮炎的雙打組合退賽下收穫一面銀牌。

港隊成績如下：

朱文佳、蔡詠琪 - 混合SH6級雙打金牌

王鎮炎、Beaufour-Pelle Pauline - 混合SH6級雙打銀牌

朱文佳、王鎮炎 - 男子SH6級雙打銀牌

朱文佳 - 男子SH6級單打銀牌

王鎮炎 - 男子SH6級單打銅牌

蔡詠琪 - 女子SH6級單打小組

黃麗明 - 女子SU5級單打小組