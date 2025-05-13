落後1球冇得縮　高雲地利狂攻大翻「新」

英冠升班附加賽4強次回合，新特蘭主場迎戰高雲地利。新特蘭首回合領先2比1，回師主場只要保持不敗即可晉級決賽，不過佢哋防守唔穩陣；至於前車路士名將林柏特執教嘅高雲地利現時落後1球，今場無可選擇只能強攻對手，放開來踢預計將會製造大量入球，加上雙方近4次交手全開3球或以上，2.5球入球大屬必然之選。（無綫myTV Super周三凌晨3時直播）

新特蘭於2016至17球季英超包尾降班，更一度降落英甲，直至2022至23球季先重返英冠，今季英冠排第4，已經係佢哋近年成績最好嘅一次，而且4強首回合領先，今場唔輸就可進身決賽，不過問題係該隊防線不穩，連續6場有失波兼主場3連敗，如果改打守勢波反而更危險，佢哋中場擁有祖比比寧咸助陣，理應繼續搶攻。

高雲地利係英超始創成員之一，不過自從2000至01球季降班後，一直喺低組別徘徊，單係今季，季初一度跌至僅比降班線多兩分，直至去年底由林伯特接手領軍先出現轉機，並一路殺上前列，最終排第5位取得升班附加賽資格，呢個劇本夠晒離奇，4強首回合落後1球，相比今季經歷嚟講只係「濕濕碎」，射手夏治胡禮同攻中積魯當尼合作無間，兩人今季喺聯賽合共製造22個入球，當中積魯當尼近兩場更攻入3球，狀態十足，今場要撕破新特蘭防線並無難度，只要佢哋入到波，今場好容易變成入球大戰，2.5球入球大好快夠數。

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