港乒隊亮相！派5男6女衝擊世錦賽

港乒隊周二（13日）在香港體育學院會見傳媒，分享對「2025年多哈世界乒乓球錦標賽」的備戰情況，並呼籲市民支持港隊爭取佳績。

港隊派出5男6女共11名運動員出戰今屆世錦賽，包括黃鎮廷、陳顥樺、林兆恒、姚鈞濤、關文皓、杜凱琹、朱成竹、吳詠琳、林依諾、李凱敏及江芷林，參與男、女子單、雙打及混雙5個項目。

港乒隊在上屆世錦賽表現出色，黃鎮廷及杜凱琹於2023年南非德班勇奪混雙銅牌，杜凱琹、李皓晴、朱成竹、林依諾及吳詠琳更於去年南韓釜山舉行的同屆賽事，在不設季軍戰下歷史性收穫女子團體賽銅牌。今屆港隊以黃鎮廷及杜凱琹等經驗球手，帶領陳顥樺及李凱敏等新血，有望產生火花，爭取好成績。

港兵隊名單如下：

男子單打： 黃鎮廷、陳顥樺、林兆恒

女子單打： 杜凱琹、朱成竹、吳詠琳、林依諾

男子雙打： 黃鎮廷 / 陳顥樺、姚鈞濤 / 關文皓

女子雙打： 朱成竹 / 吳詠琳、李凱敏 / 江芷林

混合雙打： 黃鎮廷 / 杜凱琹、陳顥樺 /朱成竹

領隊： 李靜

教練： 劉國棟、江天一、高禮澤、張瑞、梁柱恩