切爾達作客求和　皇蘇火力疲弱獻「細」

西甲快車皇家蘇斯達主場迎戰切爾達。兩軍都仍有機會爭取歐洲賽資格，今仗「6分波」肯定步步為營，尤其皇蘇今季進攻表現極差，主場入球數字更不堪入目，聯賽主場17戰只入17球，加上切爾達作客極差，今場向2.5球入球細埋手最好。（Now 633周三凌晨2時直播）

皇家蘇斯達今季表現有啲神經刀，經常幾連勝之後，又多場不勝，好似季尾咁，各項賽事3連勝，但突然又5場不勝，啱啱過去周日，聯賽作客0比4大敗畀馬德里體育會，原本歐洲賽資格觸手可及，依家難度又增加咗。

皇蘇中場其實踢得幾好，蘇比文迪同久保建英經常有好表現，但偏偏前鋒線把握力不足，35場聯賽只入32球，主場17戰僅入17球，近6場主場出擊，5次開2球或以下。

切爾達上仗主場以3比2擊敗西維爾，暫時排7，但同前5有12分距離，目標係保住歐霸盃參賽資格。球隊除咗今場對皇蘇之外，餘下對手係華歷簡奴同基達菲，唔算太難應付，今仗能夠袋1分走都已經滿意。事實上切爾達今季聯賽作客成績超級唔掂，17戰3勝4和10負排尾4，今場作客皇蘇相信都會以守代攻，入球細係最佳選擇。

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