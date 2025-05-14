小C朗國家隊首演大陣仗　曼聯等十多間球會派人觀戰

葡萄牙巨星C朗嘅大仔「小C朗」周二(13日)晚首次出戰國際賽，為葡萄牙U15上陣對日本U15，令呢場青年軍比賽成為球壇焦點。根據英國《太陽報》報道，曼聯、熱刺、拜仁慕尼黑、祖雲達斯等十多間大球會，都派出球探入場觀察呢位最強「星二代」表現，各大豪門磨拳擦掌準備搶人。

「小C朗」日前首次晉身小國腳，獲得葡萄牙U15徵召，參加喺克羅地亞舉行嘅賽事，被認為係繼承爸爸衣缽嘅第一步。C朗亦不忘為乖仔打氣，喺社交網上載比賽相片，寫上：「首次亮相，兒子，我為你感到驕傲！」

雖然「小C朗」擁有巨星老竇光環支持，但今場只能先擔任後備，直至54分鐘獲派上陣。根據官方資料，將於6月17日15歲生日嘅「小C朗」大名叫基斯坦奴杜斯山度士(Cristiano dos Santos)，佢身穿C朗招牌7號球衣。

由於當時葡萄牙U15已經領先3比0，司職前鋒嘅「小C朗」上陣後發揮空間有限，最終協助球隊大勝4比1。葡萄牙U15嚟緊仲會對希臘U15、英格蘭U15，「小C朗」仲有機會爭取首個國際賽入波。

「小C朗」一直跟隨住爸爸生活，所以曾經喺祖雲達斯、曼聯青年軍受訓，現時踢緊艾納斯青年軍，佢今次踢國際賽，立即吸引多間大球會關注，非常有興趣簽入呢位「星二代」，尤其是C朗同艾納斯續約出現阻滯，可能離開沙特阿拉伯，「小C朗」有機會重返歐洲，至於最終花落誰家，相信要問老竇C朗意見。