「裘記」女籃身高優勢最煞食　戴欣婷再領軍戰Panasonic賽

裘錦秋中學（葵涌）女籃本學年成績可謂相當亮麗，先於葵青區高級組決賽以大熱姿態擊敗中華傳道會李賢堯紀念中學封后，更於精英賽以56比51淘汰青年會中學，相隔22年再次闖入決賽，最終奪得亞軍。

1米86戴欣婷成得分主力

陣中主力包括「助攻王」韓芷澄、戴欣婷、羅煜葶及鄧泳茹等，實力強橫，主將有近半身高超過1米7，擁有壓倒性的體格優勢，且射手眾多，實力不容小覷。其中綽號「大蜻蜓」的中鋒戴欣婷，憑着其1米86身高，2023年贏得「Panasonic學界籃球邀請賽」的得分后，她在內線攻堅搶板的表現，勢成為「裘記」女籃爭勝的武器之一。

今屆「Panasonic學界籃球邀請賽」抽入Z組的裘錦秋女籃，將會與沙西區D1冠軍青年會書院及亞軍林大輝中學正面交鋒。上屆於小組賽以3分之差，不敵寶覺中學意外出局，隊長朱玟慈希望吸取去年的經驗，爭取登上冠軍寶座：「希望大家齊心協力，吸取上年的教訓大家再努力過，一齊以冠軍為目標！」

教練：陳翊麟

隊員：韓芷澄、戴欣婷、鄧泳茹、朱玟慈、馮家晴、李子瑤、鄭錦瓊、廖幸兒、羅煜葶、韓芷熙、李乙澄、張夢平、楊寶宸、潘心怡、劉若琳、唐樂澄、葉汾

本學年成績：學界葵青區高級組冠軍、精英賽亞軍

打氣口號：自強不息

Panasonic學界籃球邀請賽2025

日期: 2025年5月15日至18日

地點: 灣仔修頓場館

參賽隊伍數目: 12隊（中學男子組）及12隊（中學女子組）

賽制：

男女子初賽各分4組打單循環，每組首名出線；4強以淘汰賽決出兩支決賽隊伍爭標。

上屆冠軍: 英華書院（男子組）、協恩中學（女子組）

隊際獎項：冠軍、亞軍、雙季軍

個人獎項：最有價值球員、得分王、三分王