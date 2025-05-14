裘錦秋男籃名帥出高徒　Panasonic賽遇強愈強證實力

裘錦秋中學（葵涌）男籃今屆精英賽8強僅以2分不敵寶覺中學，與啟德新場館舉行的4強賽擦身而過，「Panasonic學界籃球邀請賽」雖陷入「死亡A組」，但球隊捲土重來接受挑戰，迎難而上。

主教練陳翊麟目標4強

由香港金牛青訓總監陳翊麟領軍的裘錦秋，本學年繼續稱霸葵青區學界賽，精英賽亦能闖進8強，可惜以48比50不敵寶覺中學，無緣4強。該戰寶覺大部分時間領先，裘錦秋最後3分鐘落後11分下，由呂澤盛連取7分強勢反擊，加上曾卓謙得分，力追至落後2分，可見球隊面對逆境波時心態不會崩潰，實力不容忽視。

裘錦秋今屆「Panasonic學界籃球邀請賽」與英華書院和北角協同中學同處「死亡A組」，負責抽籤的甲一球員兼賽事2016年得分王蘇柏軒，笑言大感抱歉，期待師弟們打出驚喜：「初賽打兩節不停錶，其實時間很快過，只要盡快入局，絕對有得打。」主教練陳翊麟表示：「我們的首要目標是4強，北協、英華都屬於實力比較強的學校，希望我們可以打出自己水準。打完精英賽之後我們都有繼續練習，改善對抗性方面不足的問題，經歷8強一仗，希望他們慢慢建立自信，向大家證明裘錦秋都可以是強隊。」

教練：陳翊麟

隊員：董綽言、劉繼胤、梁棹然、曾卓謙、黃浩軒、梁子謙、孫一銘、呂澤盛、何青孺、蘇世成、陸子俊、林立楓、王錦彬、曹文丞、鄭旭雄、周冠廷

本學年成績：學界葵青區高級組冠軍、精英賽8強

打氣口號：自強不息

Panasonic學界籃球邀請賽2025

日期: 2025年5月15日至18日

地點: 灣仔修頓場館

參賽隊伍數目: 12隊（中學男子組）及12隊（中學女子組）

賽制：

男女子初賽各分4組打單循環，每組首名出線；4強以淘汰賽決出兩支決賽隊伍爭標。

上屆冠軍: 英華書院（男子組）、協恩中學（女子組）

隊際獎項：冠軍、亞軍、雙季軍

個人獎項：最有價值球員、得分王、三分王