震撼彈！吳委峻加盟香港金牛　成NBL職聯歷來最年輕港將

香港金牛籃球隊周三（14日）公布重磅消息，引入本地籃壇新星、U22港隊主將吳委峻（Rex），Rex將會披上24號金牛戰衣，並以20歲之齡成為全國男子籃球聯賽（NBL）歷來最年輕港將，將有機會聯手同為港將的楊睿騏和楊瑞鴻征戰NBL舞台，Rex對此感到興奮：「給我信心繼續挑戰不同目標，努力冇白費！」

今年滿20歲吳委峻，剛以英華書院中六生身份考完DSE，近幾年曾率隊奪得D1學界、精英賽、Panasonic邀請賽等多個校際冠軍，提早在學界舞台就打出名堂，更攬盡MVP、「三分王」以及「得分王」個人獎項，可謂一枝獨秀實力「超班」。去年Rex更獲香港東方籃球隊青睞，從青年軍提拔到甲一聯賽，生涯首個球季就留下不少精彩表現，其中「處子戰」展現「大心臟」的射手本色更被譽為港版「T-Mac」。

吳委峻亦憑近年優異表現獲入選港隊U22，而在最近進行的全運籃球測試賽中，Rex為U22披甲打出經典，決賽面對滿貫毫不遜色，更在最後關鍵時刻僅用1分鐘就轟入7分，包括一次「3+1」及一次偷波快攻博得「And 1」，以隊長身份領軍反勝對手奪冠，令球迷對這位潛力新星的印象再加深。

加盟職業聯賽球隊香港金牛，吳委峻難掩興奮心情：「很開心可以挑戰更加高的舞台令自己進步 ，繼續向着自己的目標出發，希望上到球場可以把握機會，讓教練更加信任我，打出成績！」20歲的Rex成為本地籃壇歷史上打NBL最年輕球員，此成就對他意義非凡：「覺得努力沒有白費，亦給了我信心繼續挑戰不同的目標」，至於將有機會聯手同為港將的楊睿騏（Ricky）和楊瑞鴻（阿楊）兩位「前輩」，Rex直言：「期待我們3個都能有好表現！」

吳委峻其優秀潛力受萬眾矚目，香港金牛總經理孫欣偉表示：「吳委峻是一位不可多得的潛力新星，記得2年前Rex出戰上海明日之星邀請賽，是我首次現場看到他的演出，當時Rex的演出讓我印象深刻，對此一直念念不忘，期待有一天可簽下這位新星！Rex是一位充滿靈性的球員，而且充滿自信，關鍵時刻敢於出手。相信他來到香港金牛，經過職業球隊的洗禮，對他球員生涯是一個重要的轉捩點！而今次我終於有機會跟Rex合作，對此我亦非常期待。」