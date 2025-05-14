意盃決賽免費台直播　A米博洛爭冠大激鬥

意大利盃決賽喺中立場羅馬舉行，AC米蘭大戰博洛尼亞，雙方剛於上場意甲交鋒，A米主場落後之下反勝3比1，有助提升今仗爭勝信心，勢必乘勝追擊搶攻，力爭再次擊敗對手，奪取冠軍。至於博洛尼亞為報一敗之仇，亦唔會退縮，加上近4場意盃有3次總入球開3球或以上，一於博中位數2.5球嘅入球大。（HOY TV 76台周四凌晨3時直播）

若論雙方近況，AC米蘭明顯佔優，各項賽事4連勝，包括意盃4強次回合以3比0大炒宿敵國際米蘭，展現王者霸氣。事實上，A米要打入聯賽前4位，奪取下屆歐聯入場券機會渺茫，為免四大皆空，一定搏盡爭奪意盃冠軍。

射手辛迪亞高基文尼斯腳風非常順，上仗梅開二度，近3次披甲入3球及1次助攻，基斯甸普列錫上仗亦有1入波及1次助攻，加上翼鋒拉菲爾利亞奧上場意甲停賽，變相獲得休息，叉足電搏殺，肯定可以對博洛尼亞防線構成重大威脅。

另邊廂，博洛尼亞之前2次入意盃決賽都奪冠，不過已經係1970及74年嘅事，相距超過半世紀，終於再有機會問鼎呢項錦標，爭勝鬥心必然強。呢支「神奇球隊」今季一直有高水平發揮，甚至仲有機會打入聯賽前4位，整體實力不亞於A米。

翼鋒柯蘇連尼踢法極具侵略性，今季各項賽事37次上陣入15球，包括上月意甲對國際米蘭及上仗對A米，都有波入，就算博洛尼亞今仗輸波，都應該有能力破蛋。睇番兩隊近3次對賽，總入球全開3球或以上，有望再次合演入球騷。

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