獲推薦赴J3球會試腳　韋俊軒：想挑戰自己

由歐陽耀冲創辦的運動公司周三（14日）宣布，推薦17歲門將韋俊軒（James）到「歐冲」曾效力的日本J3球會讚岐釜玉海試腳，他盼利用是次機會挑戰自己極限，在該球會立足。

韋俊軒接觸足球初期司職右閘，直到約3年前才改任門將，「歐冲」表示早前已在學界精英賽留意到James，形容對方有力融入現今足球踢法：「現代足球講求門將要用波，而James腳法唔錯，好開心日本嗰邊睇完佢啲比賽片段，肯畀機會佢試吓，因為日本球會對非本地球員嚟試腳，設咗好高門檻。」

「歐冲」表示James會在6月3日至7日期間到當地試腳，並向傳媒透露安排：「James開頭會同U18梯隊操住先，如果表現好，有機會上一隊練波，球會喺6月7日可能安排1場比賽，有機會畀佢踢吓，希望佢畀心機，爭取喺U18梯隊立足先。」

身高1米80的James去年在港會7人賽後，得到韋斯咸青年軍注意，去年底到查爾頓青年軍試腳，他對今次赴日本試腳深感期待：「我喺查爾頓青年軍試腳嗰陣，同過車路士門將馬高斯賓天尼利嘅爸爸見面，佢話我唔夠高，但喺亞洲應該夠做，今次去日本，我會努力面對挑戰，睇吓自己能力去到邊。」

談到未來計劃，即將中學畢業的James稱已有4間英國大學，希望錄取自己，他計劃選擇下個學年為「Gap Year」，全力在足球路衝刺：「如果申請到『Gap Year』，我嚟緊呢年會去日本或者其他地方試吓，把握每個令自己進步嘅機會。」此外，目前效力九龍城的「歐冲」表示，會在完季後再為未來打算，希望繼續在香港征戰。