溜馬5戰KO東岸「一哥」騎士　連續兩季殺入東決

NBA季後賽次圈，系列賽落後1比3的東岸頭號種子騎士隊，周三（14日）Game 5回到主場迎戰溜馬，已經無退路的騎士一度領先19分，惟在下半場難以抵擋對手反撲攻勢，溜馬主將哈利伯頓狀態回勇，轟全隊最高31分8助攻，率隊再以114：105逆轉勝，系列賽以4比1淘汰騎士，連續兩季挺進東岸決賽，將對紐約人和塞爾特人之間的勝者。相反，西岸「一哥」雷霆則有好消息，G5以112：105主場擊退有祖傑交出44分15籃板5助攻「MVP」表現的金塊，贏下「天王山之戰」領先3：2「叫糊」。

騎士上半場火力全開，其中米切爾聯手莫比利合轟23分，首節即以31：19領先，次節初段更一度領先至44：25，惟溜馬憑哈利伯頓兩度外圍發炮，率隊打出16：4攻勢拉近比數，這名25歲主力控衛單節5記三分彈、獨轟15分，幫助球隊收復失地，僅以4分落後結束上半場。

轉邊後騎士整體命中率失準，全隊26次起手僅7球命中，反觀溜馬有托馬斯拜仁（Thomas Bryant）在後備席殺出該節狂取9分，助隊反先11分進入決勝節。絕境逢生的騎士在尾節初段反擊一段10：2攻勢，隨後一度追至94：96，惟溜馬屢次衝擊顏色地帶造犯站上罰球線，比數再度被拉開，加上最後24秒端拿零度角射入三分波「殺死比賽」，終場以9分之差帶走勝利，並以場數4比1終結系列賽。

值得一提的是，據美媒《The Athletic》上月的投票調查，哈利伯頓被投選為「最過譽球員」，不過這位溜馬「少主」率隊先後淘汰公鹿及騎士，帶領東岸第4的溜馬連續兩季殺入東決，成功用實力打破外界質疑，今場賽後受訪時表示：「球隊未達到目標，仍有很長一段路要走，即使外界不看好我們，但憑我們上季的表現，令我們能帶著自信對面強敵。」