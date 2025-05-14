「銀河艦隊」殘陣士氣差　讓唔起馬略卡

西甲快車，皇家馬德里主場迎戰馬略卡，「銀河艦隊」日前於國家打吡輸波，爭冠希望已非常渺茫，眾將戰意成疑，馬略卡一向擅守，近年聯賽交手僅敗居多，「讓球主客和」馬略卡受讓2球，讓球客勝（+2）咪錯過。（Now 632周四凌晨3時30分直播）

隨住皇家馬德里日前國家打吡以3比4輸畀榜首巴塞隆拿，喺剩下3輪情況下，已經畀死敵甩開7分，爭標機會已名存實亡，就算佢哋今仗贏波，只要巴塞聽晚攞晒3分，皇馬一樣衞冕失敗，加上主帥安察洛堤落實季尾離隊，難免影響士氣。

此外，「銀河艦隊」傷停問題嚴重，尤其係中後場，魯迪格、曹亞文尼、丹尼爾卡華積、卡馬雲加等都唔出得，陣容頭重尾輕，喺國家打吡狂失4粒，有辦你睇。

另邊廂，位處中游嘅馬略卡，仍有機會爭下屆歐協聯參賽資格，睇番佢哋近13場4勝5和4負，而輸嗰4場都係僅輸1球，可見呢支小島球隊都幾硬淨。翻查紀錄，雙方近4次聯賽碰頭，皇家馬德里雖然錄得2勝1和1負，但2場勝仗都係贏得1粒，而且4場全開2球或以下，馬略卡確係守得兩嘴，「讓球主客和」佢哋受讓2球咁筍，讓球客勝（+2）捧得過。

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