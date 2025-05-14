逾十年再執教鞭　陳志康：成熟咗但仲有團火！

北區下半季表現脫胎換骨，當中在1月份才上任的主教練陳志康，絕對是居功至偉。相隔10年再次執起教鞭，「Cow Sir」承認自己的確成熟了不少：「團火係冇以前咁大，我講緊係好燥嗰團，教波就當然仲有激情。始終依家都50歲，自己冷靜咗，會因應即場情況，諗多啲針對性戰術、換人部署。」

陳志康2012年起擔任太陽飛馬領隊，及後一度兼任主教練，今次逾10年後再「出山」接任北區主教練，「Cow Sir」 笑言適應上沒有太大問題：「成10年冇教過波，上任前有少少擔心，但只係教咗3日，就感覺好似返番以前。當然現今足球好多改變，自己都要學好多嘢，但我好鐘意依種挑戰性同滿足感。」

話雖如此，北區上半季成績差勁，各項賽事15場只得1勝，聯賽未嘗一勝下，更一度敬陪末席，連「Cow Sir」亦表示球隊問題重重：「上任前防守太差，大失誤每一場都有，後防嚴重唔集中，球員冇晒信心、士氣好差。其實依個低潮唔知去到幾時，強如曼聯點樣換球員、教練，都仲排喺下游，所以我都有擔心。」

「首先唔好令球隊變得更差！其實睇佢哋完全唔享受踢波，我想多啲鼓勵，令球員有番激情、信心，咁先可以爭取到入波，或者減少失波。」「Cow Sir」分享道上任後的最大目標。領軍首場即擊敗九龍城開齋，去到早前更一度經歷4連勝，包括作客反勝強隊傑志，「Cow Sir」對此未感太驚訝：「教每一隊波我都好有信心，尤其北區陣容唔太差，根本唔應該排名咁低。連勝或者贏到強隊絕對唔意外，只係時間問題。」

球季已踏入尾聲，香港足球明星選舉亦將於5月底舉行，曾在2013/14球季榮獲最佳教練的「Cow Sir」，表明恨再奪個人獎項：「依個目標我一定有！做球員我想做最好嗰個，做教練都一樣。我明白教強隊一定有優勢，加上我只係教咗半季，但我唔會覺得冇機會，當然亦唔會因為咁，畀自己好大壓力。」

【陳志康個人檔案】

出生日期：1976年10月20日（48歲）

曾執教球隊：太陽飛馬

現執教球隊：北區

個人榮譽：2013/14球季香港足球明星選舉最佳教練

相隔10年再重返頂級聯賽執教，「Cow Sir」認同球圈生態轉變很大，當中最明顯為外援人數和聯賽競爭性：「6個落場再加入籍兵，外援隨時8至10個，令比賽水平提升咗。就算榜尾球隊對碰都好有可觀性，好多場波質素甚至比香港隊更高，但入場數字低咗，完全唔成正比，依樣我係幾失望。」

然而外援變多，意味着青年球員出場時間減少，但紅褲子出身的「Cow Sir」，卻強調一定會給予有能力和訓練努力的年輕人機會。當中他特別看好龐焯熙、戴子軒和劉君正，可以在未來上位：「佢哋12、13歲跟過我，喺青年軍都好突出，前途亦係最值得睇好。但爭取入大港腳初選，『君正』要逐步參與更多進攻；『戴子』亦要喺侵略性，再落多啲功夫。」

「Cow Sir」離開太陽飛馬後，在過去十年其實一直未有離開球圈，包括曾任職足總董事、創立足球學校、香港職業足球員協會等：「其實我背後一直冇離開過足球，只係離開咗港超球場、球會；加上今次返嚟見番好多熟悉記者、足總同事、職球員，所以唔覺得好陌生。」他又透露家人相當支持，自己今次重返前線的決定：「除咗太大，兩個女以前3、4歲都開始入球場睇我踢波、帶隊，當知道我即將落番球場教波，佢哋都好開心。」