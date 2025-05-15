Panasonic 學界籃球邀請賽開Show　15大亮點逐個數

學界籃球最高舞台之一的「Panasonic學界籃球邀請賽」重磅來襲！本今日（15日）起一連4日假灣仔修頓場館舉行，雲集24支頂尖中學勁旅爭奪冠軍寶座，其中學界「天花板」的衞冕軍英華書院和協恩中學將於A組和W組強勢出擊。今年適逢賽事第15屆，特別為球迷盤點15大必看亮點，場場激戰、話題爆棚，青春熱血對決一觸即發！

1. 猛將回歸英華悍衞王座

尋求5連霸的英華書院將強勢出擊，學界賽缺陣的吳委峻和鍾子豪雙雙歸隊，在陣中名單之上。吳委峻在前兩屆Panasonic賽橫掃MVP等所有個人獎項的他回到學界賽場，今屆會否落場勢成焦點。位於A組的英華將與裘錦秋及北角協同爭入4強，3支球隊同屬精英賽4強至8強隊伍，激戰可期。

2. 協恩爭取10連霸壯舉

學界「神之隊」協恩中學目前在「Panasonic 學界籃球邀請賽」已達成9連霸兼隊史第10冠的紀錄。協恩在本屆學界賽場表現依舊強勢，雖然意外錯失港九區D1冠軍，但協恩到精英賽回復皇者霸氣，多次以大比數擊敗對手，強勢奪得精英賽冠軍，今屆繼續參加「Panasonic 學界籃球邀請賽」，絕對有力衝擊10連霸及隊史第11冠。

3. DBS陣容鼎盛兼抽靚籤

拔萃男書院DBS今年重奪精英賽冠軍，登上學界之巔，他們於Panasonic賽亦抽得「靚籤」，避開其他精英賽4強隊伍（英華、張振興及寶覺）位於下線，最快要到決賽才有機會遇上這些強敵。男拔陣容鼎盛，陣中4人入選精英賽明星隊，擁有爭冠實力。上屆男拔分組賽止步，今屆在「靚籤」加乘下，能否脫穎而出殺入決賽，值得留意。

4、學界新勢力崛起挑戰強權

多支球隊首次參賽，港九區女籃D1第4名的九龍真光中學、滙基書院（大坑東）男籃，今年隊史首闖精英賽就殺入8強，還有首奪沙西區D1冠軍的青年會書院女籃，打入精英賽12強同樣創出隊史最佳，這批新勢力會否扮演「攔路虎」為學界勁旅帶來挑戰？球迷拭目以待。

5. 英華女學校力求反彈

英華女學校今屆在港九區D1學界決賽，令人驚喜地擊敗傳統勁旅協恩中學，隊史首次奪得這項錦標，惜在2月精英賽8強，僅負中華基督教青年會中學。力圖「Panasonic 學界籃球邀請賽」捲土重來的英華女籃，被抽入X組，同組對手有漢華中學及拔萃女書院，硬仗連連，但一旦能晉級4強，有機會再次硬撼協恩，上演港九區D1決賽翻版，全隊必定鬥心十足！

6. 振興男兒狀態高昂

張振興伉儷書院本學年打出驚喜，精英賽4強力挫衞冕的英華書院，時隔6年重返決賽，最終奪得亞軍，重返優異表現亦令他們強勢回歸Panasonic賽。「振興男兒」球迷團於精英賽聲勢浩蕩，令人印象深刻，如能將此畫面複製於修頓場館，有望增添氣氛。今屆他們落入B組，將與寶覺中學及中華基督教會蒙民偉書院爭奪4強席位。

7. 「學界最高」戴欣婷領軍捲土重來

身高1米87的學界「女巨人」戴欣婷，為2023年Panasonic籃球賽「得分王」，今學年就讀中六的她最後一年領軍裘錦秋中學（葵涌）。早前裘錦秋在精英賽決賽不敵協恩中學吞全年唯一敗仗，今屆賽事有望闖入決賽再對協恩合演激戰，球迷拭目以待。

8. 蔡浩東與劉子健的「兄弟對決」

精英賽8強賽上，英華勝出一刻隊長蔡浩東與北協的主力劉子健熱淚相擁，誕生「英雄惜英雄」的經典畫面，亦敵亦友的兩位球隊領袖，再度於同組碰頭爭出線，兩人中學學界最後一次交手誓不留憾，意義非凡。

9. 北協英華狹路相逢合演「朱sir打吡」

由名帥朱耀明領軍的英華書院和北角協同中學，今年同處男子「死亡A組」，兩軍重遇將合演精英賽8強翻版戰，當時英華以2分險勝，實力相當的兩隊為爭出線勢必有惡鬥，「同門對決」球迷不容錯過。

10. 滙基書院（大坑東）男、女隊分途出擊

雖然滙基女籃在今屆精英賽首階段分組賽止步，但她們曾經在分組賽擊敗其後成為殿軍的拔萃女書院，只可惜另一場賽事以11分之差不敵浸信會永隆中學，足證滙基女籃充滿競爭力，球隊在今屆Panasonic賽處於W組，同組其中一個對手正是浸信會永隆中學，且看滙基女籃能否報精英賽一敗之仇。此外，滙基男籃將首度在「Panasonic 學界籃球邀請賽」亮相，或為賽事帶來驚喜。

11. 名帥領軍+賽制考驗入局能力

Panasonic賽初賽階段只有20分鐘，考驗教練臨場應變功力，不少球隊均由甲一名將或教練擔任主帥，場外同樣鬥得精彩。滿貫教練梁民熊將帶領寶覺和可藝於B組和C組出擊，香港金牛青訓總監陳翊麟將帶領裘錦秋男女子隊挑戰列強，至於前甲一主帥朱耀明領軍的英華、北協則在A組對撼。

12. 賽事獎品豐富MVP獲機票遊埠

今屆「Panasonic 學界籃球邀請賽」獎品極具吸引力，所有隊際冠、亞、季軍除了贏得獎盃及獎牌，亦分別收穫聲動震波牙刷、護髮風筒及無線便攜磁吸燈。個人獎項獎品亦相當豐富，得分王及3分王將獲贈Panasonic 四季寶。至於男、女子最有價值球員，除了分別獲頒護髮風筒及電鬚刨，亦會得到紀念球衣、價值港幣$1,500的adidas球鞋現金券以及大灣區航空送出的來回機票。

13、眾學界射手爭鋒問鼎三分王

今屆賽事設「三分王」、「得分王」和「最有價值球員」獎項，今屆在精英賽奪得「三分王」的寳覺男籃射手許瑋熙和青中的林卓童成為該獎熱門人選之一、而張振興的薛展文、漢華女籃的邱安妮等學界射手亦不遑多讓，儘管英華主將吳委峻上屆攬盡3獎，但今屆花落誰家仍有懸念。

14. 周六明星賽睇頭十足

明星賽為每年重頭戲之一，今年續由「熱血戰士隊」大戰「火箭夢想隊」於周六登場。入場球迷除可欣賞藝人明星們球技，另外亦可一睹Panasonic賽2016年得分王蘇柏軒、2015及2016年三分王趙鍵鋒、2016年MVP徐穎榆，以及2023年三分王李佩沛等昔日得獎者的英姿。

15. 決賽日東網直播齊見證王者誕生

周日決賽日想捧場，但又未能抽空到修頓現場觀戰？唔駛擔心，事關on.cc東網將於5月18日下午3時起，現場直播Panasonic學界籃球邀請賽壓軸賽日的4場激戰，包括男子兩場4強以、女子決賽及男子決賽，並由前港隊籃板王譚偉洋，聯同東網評述李浚湣Toby同大家一齊睇波，見證王者誕生！