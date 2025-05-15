港超聯U22聯賽足總盃　傑志南區爭冠　伍健：搵緊新教練　　

「港超聯U22聯賽足總盃」周三（14日）晚上在九龍灣公園，爆發兩場4強大戰，其中頭場傑志以3比1擊敗東方，而尾場冠忠南區則鬥到互射十二碼階段，以總比數5比4險勝北區，決賽會在下周三（21日）晚上8時於同一場地舉行。作為座上客之一的「藍鳥」會長伍健，賽後認為U22聯賽有助年青球員成長，同時又透露正在尋找一隊新教練人選。

頭場「傑東大戰」，「藍鳥」由艾尼卡爾買合木提把關，鄧達思、甘智健扼守中路，鄭展龍在中場派牌，馬斐、陳傲軒負責攻堅，潘沛軒、祖連奴先列後備。東方中堅起用米祖域，顧斌在中場掃蕩，高銘浩、李俊霆分任兩翼，支援單箭頭洛迪古斯，馬希偉、黃梓浩在後備席上待命。

兩隊甫開賽已鬥攻，但東方翼鋒李俊霆的窄角度勁射，以及傑志前鋒馬斐的單刀同樣無功而還。傑志之後攻勢較入肉，41分鐘陳傲軒接應陳丞臻直線，禁區內射破對方大門，半場暫時領先1球。易邊後8分鐘，東方一度靠馬希偉追平，但4分鐘後楊焯鈞連過幾關後篤入，加上祖連奴遠射埋齋，最終傑志贏3比1先入決賽。

尾場的「南北大戰」，南區起用黃浩然、李嘉耀鎮守後防，容昊負責派牌，入球重任落在艾華身上。北區則派出龐焯熙把關，基拿美、波比組成防線，劉君正任防中，前線三叉戟為古杜拉、戴子軒和班捷文。北區28分鐘先開記錄，班捷文接應長傳，禁區內控定再冷靜射入。南區之後換入趙聡悟、陳潤潼、鞠盈智等主力，比賽尾段陳凱柏射入單刀，兩隊法定時間踢成1比1。去到互射十二碼階段，北區黃偉國、基拿美接連在第4、5輪射失，最終南區贏4比3，總比數則以5比4淘汰對手，決賽會對傑志。

今季在港超「四大皆空」的傑志，成功闖入U22聯賽足總盃決賽，有份到場支持球隊的會長伍健，賽後未有太大感受：「其實冇話安唔安慰（獎），比賽逐場計，淨低每一場波，無論五人、U22同埋一隊，我哋都係要求盡力去打。」卡度素將會在季後離任，提到尋找一隊新教練進度，伍健僅簡單回應：「依個問題上我冇咩嘢講，但係搵緊人選，有目標嘅。」

至於提到新成立U22聯賽，伍健認為有一定成效：「冇U22聯賽嘅話，就好似喺青年軍同一隊之間抽走條橋，每隊嘅教練同我都覺得依個比賽，對球員成長好重要。不過碟菜炒得好唔好食，都要食咗入口先知，嚟緊要睇吓港隊青年軍喺國際賽表現，有冇明顯進步。」

此外，由於香港賽馬會將最後一季冠名贊助菁英盃，這項盃賽來屆去向仍未定，隨時或被U22聯賽取代，伍健亦分享道其看法：「客觀睇入場人數，係愈嚟愈少球迷睇，依個係鐵一般事實。始終擺咗3個年輕球員，比賽質素會降低咗，球迷唔接受，咁你就要搵另一個方法，改變佢哋睇法。」