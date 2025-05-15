皇馬新星獻絕殺　巴塞奪冠Hold住先

周四(15日)凌晨西甲，皇家馬德里靠20歲新星查高普拉蒙喺補時5分鐘絕殺，主場2比1反勝馬略卡，令巴塞隆拿嘅捧盃派對要「暫時」Hold住，拉蒙亦成為8個月來首個為皇馬喺聯賽入波嘅西班牙球員。

皇馬今場如果失分，周五(16日)凌晨先出賽嘅巴塞隆拿就可不戰而勝、提早鎖定聯賽冠軍。皇馬11分鐘解圍失誤，被華爾贊特禁區內射遠柱得手，半場落後0比1。

皇馬下半場大反撲，基利安麥巴比嘅68分鐘個人突破追平1比1，尾段皇馬空群而出，95分鐘捷西斯華利祖頭槌頂入禁區，查高普拉蒙從後「飛將軍」式衝前窩利抽入，助皇馬絕殺贏2比1。

巴塞隆拿周五凌晨作客愛斯賓奴，只要贏波仍然可以提早奪冠，不過皇馬教練安察洛堤表示：「我哋可以做嘅係贏晒自己餘下比賽，我會帶住平靜同滿足離開，因為我一直堅持戰鬥到最後一刻。」

有趣嘅係，皇馬對上一次有本土球員喺西甲入波，已經係上年9月嘅盧卡斯華斯基斯，之後58個入球全部都係外籍球員所入，查高普拉蒙就成為8個月來第1個為皇馬入波嘅西班牙球員。