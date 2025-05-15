港會7人賽　5位香港代表現身：期待鬥外隊

2025港會7人賽將於5月16日至18日期間，在香港足球會足球場上演，多支參賽隊伍周四（15日）派遣代表到柏寧酒店會見傳媒，標準流浪翼鋒馬榕生、港隊U22球員何東霖、傑志女足中堅Anna Maria Danielle、TSL FC（前稱：車路士足球學校（香港））中鋒宋麗雯及港會女足後衞Audrey Menard異口同聲道，對與外隊交鋒深感興奮。

連同正賽、女子組及大師賽，是日共有17支隊伍派代表出席活動，利物浦名宿桑拿士及將會代表友誼聯賽選手隊，出戰大師賽的德國名將列文亦有現身，但港會一隊未有派代表亮相，眾人到酒店空中花園拍攝大合照後，到室內在工作人員教導下學沖港式奶茶，為活動收尾。

標準流浪將在分組賽遇上韋斯咸，馬榕生盼通過這個機會檢視不足，未來繼續進步：「抽籤嗰陣已經好想對到英超球隊，所以當見到同韋斯咸同組之後好開心，想感受吓英超青年軍嘅強度有幾高，腳踏實地改善自己。」

正於美國升學的港隊U22左翼何東霖對能夠在分組賽，與李斯特城及阿爾克馬爾兩支外隊交鋒感到期待，並向記者透露未來動向：「有港超球會同我傾過，但暫時偏向喺美國讀完書先再算，希望今次返嚟代表港隊踢呢個比賽，可以入波幫球隊爭取佳績。」

港會女足隊長Audrey Menard則認為，今屆港會7人賽女子組增設外隊，有助吸引球迷入場：「今屆有外隊參賽，比賽一定會更加刺激，希望呢個盃賽愈搞愈好，令球迷睇場好波！」

TSL FC中鋒宋麗雯上屆助球隊奪冠，她承認今屆衞冕難度高：「球隊一定想衞冕成功，不過今屆有其他外隊喺度，水平高咗好多，所以好期待利用今次比賽，喺其他高手身上取經，提升實力。」

至於傑志女足代表Anna Maria Danielle，透露球隊已針對港會7人賽作備戰，冀取得佳績：「最近球隊着手為港會7人賽練波，踢法同平時參加11人賽事有唔同，會試吓踢多啲攻守轉換，希望大家Keep到今季嘅好表現，準備挑戰其他對手。」