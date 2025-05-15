【沙職】贏波奪冠　伊蒂哈德做大事

沙特職上演懸殊之戰，艾拉德主場迎戰伊蒂哈德，榜首伊蒂哈德今仗只要擊敗包尾嘅艾拉德，就可以提早奪冠，爭勝決心一定強，勢必全力搶攻。至於艾拉德已經篤定降班，隨時放軟手腳中門大開，加上近4場有3次總入球達4球或以上，首選中位數3.5球嘅入球大。（周五凌晨2時開賽）

伊蒂哈德領先第2位希拉爾6分，根據賽制，同分先計對賽成績，伊蒂哈德對賽佔優，所以餘下3場聯賽只需要再拎3分就可以奪冠，今仗遇上包尾魚腩艾拉德，相信伊蒂哈德可以大炒對手捧盃。前鋒賓施馬狀態大勇，近3次上陣入4球，今季聯賽已有21球進帳，現時落後射手榜一哥C朗2球，隊友們肯定會盡量創造入波機會，幫助呢位法國神鋒奪取金靴獎殊榮。

另邊廂，艾拉德連輸3場之後，已經護級失敗，士氣難免受打擊，加上防線脆弱，近3場合共失10球，恐怕無力抵擋伊蒂哈德強攻。不過，亦因為艾拉德球員冇晒心理包袱，相信會踢得更加開放，其實佢哋攻力不俗，早前主場對「二哥」希拉爾，都入到3球，以3比5落敗，今仗隨時又出現大比數交易。

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