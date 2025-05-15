【西甲】打吡戰變封王P　巴塞速擒愛斯賓奴

今晚西甲快車上演加泰羅尼亞打吡，榜首巴塞隆拿要作客同市死敵愛斯賓奴。巴塞喺聯賽已豪取5連勝，為提早封王必定搶韁，愛斯賓奴亦無謂搞寸party，加上近年對壘巴塞亦常半場領先，一於撐半場客勝。（Now 632周五凌晨3時30分直播）

由於次席皇馬早一日對馬略卡，假設佢哋只能打和，喺剩番兩輪下落後巴塞6分，加上兩循環對賽輸晒，巴塞未踢就已經封王，就算「銀河艦隊」全取3分，只要巴塞今仗贏波，亦可提早兩輪奪冠。不過睇開今季西甲嘅球迷，都應該好清楚巴塞喺主帥費歷克調教下，成隊充滿飢渴感，以上場國家打吡鬥皇馬為例，雖然早早落後兩粒，但佢哋喺半場前已連入4球，最終反勝4比3，就算未踢今仗前已知奪冠，我覺得佢哋都唔會揸流攤。

事實上，「地上最強」太多武器，無論係羅拔利雲度夫斯基、拉芬夏比洛尼、拉明耶馬，抑或副選嘅費倫托利斯、費明盧比斯等，一樣火力全開，配合費歷克超高位逼搶打法，瘋狂進攻，令對手招架唔住，容易搶到先機。

愛斯賓奴之前曾經打出一段5場不敗嘅勢頭，狂搶11分，依家甩開尾3嘅雷加利斯5分，雖然未確定護級成功，但最後兩輪鬥實力較弱嘅奧沙辛拿同拉斯彭馬斯，搶分機會更大，無謂同巴塞硬碰硬，今場稍作保留亦屬正常。翻查紀錄，雙方近3次交手，巴塞全部半場領先，今仗勢必先發制人，半場客勝有計。

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