希斯基：西部聯首回合可破「城」

兩支近況大勇的球隊西部聯及墨爾本城，周五將會在澳職季後賽4強兼墨爾本打吡碰頭，爭取決賽席位。

西部聯對上10場比賽贏8場，以凌厲走勢完成今季常規賽，積分更加只是比墨爾本城少1分，最終排在第3位。

我認為他們最大的優勢是前線有諾亞保迪。諾亞保迪經已成長為一位十分危險的前鋒，其難纏踢法為對方守衞構成很多問題。除此之外，他亦擅於找尋空位兼有一隻黃金左腳，近兩仗一共攻入3球。換言之，他的狀態非常火熱。

另外，他們亦是今季常規賽入球第2最多的球隊，其中指宿洋史累積入球數字達到雙位數（10球），而翼鋒馬菲格林馬迪及檀崎龍孔亦分別貢獻了5球及4球。所以，他們無論是中路抑或邊線，對於對手後場任何位置都相當具危險性。

另一邊廂，墨爾本城擁有澳職最佳的防守紀錄，平均每場比賽失少過1球。然而，他們卻是聯常規賽上半版球隊之中，入球數字最少的一隊，26場僅入41球，因此我認為他們首回合先作客，首當其衝會以做好防務工作。

要留意，上仗他們主場以5:1大勝FC悉尼，左閘貝軒治及左翼馬高迪利奧表現突出，分別都有入球進帳。這兩位球員擁有相當好的腳下功夫，而且傳中球準繩，同時亦能夠擺脫對方守衛，所以他們演出的好壞，可能會成為影響戰局。

至於年輕射手卡普托對上8次上陣一共攻入5球。當機會來到的時候，這名信心十足的小將將可產生入球威脅。

今仗雙方有可能會合演一場緊湊的比賽，入球數字或許會偏低，但我預計最終西部聯可於首回合贏波，取得領先優勢。