耶馬金球破愛斯賓奴　巴塞提前鎖定西甲冠軍

巴塞隆拿重奪西甲冠軍！周五(16日)凌晨西甲決定性一戰，巴塞隆拿作客2比0擊破愛斯賓奴，提前兩輪鎖定冠軍寶座。17歲新球王拉明耶馬今場1射1傳，成為史上首個喺成年之前兩奪西甲冠軍嘅球員，亦係個人第5個重要賽事冠軍，成為天生大贏家！

巴塞今場贏波即捧盃，不過愛斯賓奴亦冇放軟，上半場幾次突擊都極具威脅。正當比賽陷入僵局，耶馬就喺53分鐘發威，佢喺右路拎波後打橫推入中間，左腳勁射彎入死角。80分鐘李安度卡比拿開肘打耶馬被逐，打多個嘅巴塞補時奠勝，耶馬靚直線畀費明盧比斯射入，2比0贏波封王。

巴塞今季表現神勇，季尾更加全速撻着，近16場聯賽豪取15勝1和，成功拋甩皇家馬德里衝線，球會史上第28次贏得西甲冠軍。巴塞上次喺22/23球季奪冠，耶馬亦有1次上陣「掹車邊」拎到，今季佢做主力交出7個入波同12次助攻，兩奪西甲之餘仲拎到西超盃同西盃做「3冠王」，加上上年幫西班牙贏歐國盃，未夠18歲已拎5大賽事錦標。

巴塞教練費歷克賽後表示：「今季捧盃嘅最重要原因，係我哋建立出一個大家庭，大家都懷住熱情去工作，呢一點對我哋實現目標係非常重要。更衣室嘅氣氛係我從來未經歷過，每個人都互相扶持，依家係慶祝嘅時間！」