【有片】場外騷亂車撞球迷　巴塞唔敢場內慶祝

巴塞隆拿作客2比0擊敗愛斯賓奴，提前奪得西甲冠軍，呢場加泰羅尼亞打吡火藥味十足，球場外更爆發騷亂，一度有私家車衝入愛斯賓奴球迷堆中，造成至13人受傷。事件發生後，已經展開嘅賽事亦一度暫停數分鐘，直到警方證實冇更多危險，賽事先得以繼續。

巴塞2年前贏西甲，又係喺愛斯賓奴主場贏波捧盃，當時就出現主隊球迷衝入場追打巴塞球員事件。今仗賽前，兩軍球迷亦喺場外出現衝突，當比賽開始冇耐，更有私家車撞向球迷，據報有至少13人受傷，好在當中大部份人傷勢輕微，亦冇人嚴重受傷。球場內廣播證實事件受到控制後，賽事先至繼續舉行。

報道指車撞球迷係意外，肇事女司機唔小心撞到一個女孩後，被球迷包圍擲物，女司機情急下誤踩油門撞向人群，佢之後亦以「危險駕駛」罪名被捕。當比賽完結後，巴塞球員即喺球場上慶祝，不過主場球迷就覺得受到挑釁，球迷亦即時開啟灑水系統「趕客」。

巴塞教練費歷克見氣氛唔對路，即示意球員盡快返入更衣室再慶祝，呢位德國教頭賽後表示：「我哋希望尊重愛斯賓奴嘅球迷，所以決定返入更衣室先慶祝，之後亦會舉行勝利巡遊，我以往只係參加過1次德國隊勝利巡遊，好期待今次慶祝。」