伊蒂哈德提早奪冠　賓施馬成法國捧盃王

周五(16日)凌晨沙特阿拉伯職業聯賽，伊蒂哈德作客以3比1反勝艾拉德，提早兩輪鎖定冠軍寶座，前鋒賓施馬獲得職業生涯第34次冠軍，成為史上捧盃次數最多嘅法國球員。

兩隊實力相距懸殊，包尾嘅艾拉德已經篤定降班，比賽初段，榜首伊蒂哈德明顯有所輕敵，被對手壓住來攻，開波8分鐘，艾拉德由中堅奧馬干沙利斯入波打開紀錄，跟住仲有中場保素克射門中柱彈出。

伊蒂哈德集中精神後，迅速主導戰局，由貝雲積射入扳平，上半場末段，丹尼路彭利拿頂入角球，協助伊蒂哈德反超前，加上換邊後，艾奧布亦建一功，反勝3比1。

伊蒂哈德贏波後，拋離第2位希拉爾9分，雖然對手仲有3場聯賽，但即使被追至同分，伊蒂哈德都可以憑較佳對賽，重奪失落1季嘅聯賽冠軍，亦係球隊史上第15次聯賽封王，僅次於21次奪冠嘅希拉爾。

伊蒂哈德球星賓施馬登陸沙特2年，首次獲得冠軍，佢今季聯賽已入21球及9次助攻，射手榜上僅次於入23球嘅C朗，仍有機會爭奪金靴獎。此外，伊蒂哈德亦打入國王盃決賽，將於5月31日凌晨同艾卡迪沙爭冠，有望成為雙冠王。