鄭欽文「神奇之旅」止步　Coco有望寫美國歷史

日前生涯首次淘汰「世一」莎芭蘭嘉的中國名將鄭欽文，周四（15日）在羅馬網賽的神奇之路被終結，與美國球星歌莉嘉芙（Coco）激戰後出局，並讓Coco有望為美國球手在此寫下歷史。

鄭欽文今仗4強戰與歌莉嘉芙爭逐超過3個半小時，這場馬拉松式的對抗雙方打得激烈，惟鄭欽文在決勝盤曾一度打破對方發球局的情況下，最後被逆轉，以6比7(3比7)、6比4、6比7(4比7)不敵4號種子的Coco，無緣躋身決賽。然而首次躋身羅馬網賽4強的她，可以袋走24萬零380歐元的獎金，並獲390個排名積分。

至於這是歌莉嘉芙生涯首次躋身羅馬大師賽決賽，同時也是9年來首位在此闖入冠軍戰的美國球手；而且這場比賽的比拼（3小時32分鐘）也成為了今年WTA爭逐時間最長的比賽。

Coco的決賽對手將是有主場之利的意大利名將保蓮妮，她將爭取成為自S威廉絲於2016年之後捧走1000級賽事冠軍的美國球手。

至於男單方面，剛受邀會見新教宗亮十四世的世界「一哥」仙拿，愈戰愈勇，強勢以6比0、6比1淘汰了魯特，速戰速決闖入4強，其中首盤僅花27分鐘；繼續向復出首冠的目標進發。