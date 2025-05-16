香港隊　決選出爐　女足23人出戰不丹三角賽

港隊女足5月底將赴不丹出戰三角賽，足總周五（16日）公布23人決選名單，包括4名外流兵。同時，多名早前有份出戰五人足球亞洲盃的球員，亦悉數入圍。

今次決選剔除了邱梓晴、王曉婷、莊靜琳、魏嵐和黃芷翹5人，而馮雪雯 、韋婉婷、高栢齡和李巧怡4名外流港將則會歸隊助陣。值得一提，早前有份率港隊歷史性，闖入五人足球亞洲盃8強的功臣吳卓蔚、蘇鎧霖、陳詠詩、胡彩瑤等亦成功入圍。

港隊下周一（19日）將於將軍澳足球訓練中心（FTC）完成最後一操，下周日（25日）便會出發不丹出戰三角賽。5月28日會先鬥主隊不丹，31日再鬥馬來西亞，之後在6月1日回港。

23人決選名單如下：

門將：梁蔚雅 (傑志)、李懿茵 (仁足社)、吳卓蔚 (和富社企)

後衞：鍾貝琪 (傑志)、陳詠詩、王素嫻 (沙田)、馬澤純、胡彩瑤 (仁足社)、劉雅澄、冼仲意 (民和公民)

中場：高栢齡 (打比郡)、傅昭文、何玫薇 、蘇鎧霖 (傑志)、馮雪雯 (帕羅FC)、陳穎霖、曾麗薇 (仁足社)、陳穎晴、關詠瑜 (民和公民)

前鋒：韋婉婷 (高雄先鋒) 、朱寶恩 (傑志)、李巧怡 (陝西志丹女足)、梁匡蕎 (仁足社)