爭奪前5最後衝刺　車仔恃地利驅魔半大值博

今季英超冠軍同降班都已經塵埃落定，唯一懸念係前5之爭，由第3位至第7位只有4分距離，今晚就有「5哥」車路士同「6哥」阿士東維拉分途出擊，迎戰早已放棄聯賽嘅曼聯同熱刺，為下屆歐聯入場券作出最後衝刺，今仗一定會拚盡全力。

英超褪色「藍紅」大戰，車路士主場火併曼聯。「車仔」上輪輸波，想爭前5實在不容再失，「紅魔鬼」將所有心思放晒喺下周中歐霸決賽，聯賽hea住嚟踢，車路士必趁地利一開波狂攻，主W太熱冇肉食，轉捧1.5球半場大。（Now 621及611周六凌晨3時15分直播）

車路士喺上場「關鍵6分波」淨吞紐卡素兩蛋，仲有前鋒尼高拉斯積遜「直紅」被逐，今季聯賽提早收咧，真係屋漏偏逢連夜雨。「車仔」依家排緊第5位，但同第6位嘅阿士東維拉同分，只領先第7位嘅森林1分，形勢非常緊湊。但樂觀啲咁諗，車路士喺得失球方面甩開維拉幾條街，只要餘下兩輪贏晒嘅話，下屆歐聯入場券就可以得到手，何況佢哋主場出擊特別醒神，近12場聯賽主場，獲9勝2和僅1敗，信心爆棚。

相反，對於「紅魔鬼」嚟講，今季英超早就已經成為例行公事，連同上仗不敵韋斯咸，佢哋今季聯賽敗仗已經達到17場，單計近7仗聯賽從未贏過，依家更跌到落第16位，可謂低處未算低。

好彩「紅魔」仲有救贖方法，就係要贏到歐霸盃冠軍，藉此取得下屆歐聯入場券，決賽將會喺下周中舉行，對手將會係熱刺，孰輕孰重都好明顯，今仗必定收起主力唔會搏。不過車路士主W只係得1.26倍，見到都唔開胃，加上兩軍近4次碰頭，有3次半場開2球或以上，半場大更加值得博。

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