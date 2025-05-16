鄧泳茹爆發兩場轟21分　裘錦秋Panasonic入4強鬥青中

「Panasonic學界籃球邀請賽」周五（16日）於灣仔修頓場館上演次日賽事，精英賽亞軍得主裘錦秋中學（葵涌）憑鄧泳茹兩場豪取21分，於女子Z組先後擊敗林大輝中學和青年會書院強勢晉級4強，明日（17日）下午5時25分將會與中華基督教青年會中學爭奪決賽席位。

裘錦秋中學（葵涌）第一場迎來林大輝中學，兩隊均由陳翊麟領軍，今場他在裘錦秋。裘錦秋甫開戰由韓芷澄、鄧泳茹各取4分，朱玟慈轟三分波，大幅領先11：0。林大輝僅由劉倬熒罰球破蛋，首節落後1：11。

身高1米86的裘錦秋中鋒戴欣婷第2節上場與1米77的鄧泳茹組成「雙塔」，成功在弧頂命中三分波，鄧泳茹此節繼續活躍，與朱玟慈分別單節攻入6分，林大輝則有劉倬熒單節取5分，最終裘錦秋以21：11取勝。

裘錦秋第2場大戰今年沙西區冠軍得主青年會書院，青年會甫開戰憑李思妤博得「and 1」，領先3：1。兩隊裘錦秋「雙塔陣」搶盡籃板，羅煜葶轟三分波，鄧泳茹籃底搶分，率隊打出11：1攻勢拉開。裘錦秋首節憑鄧泳茹取6分、朱玟慈和馮家晴各取5分，首節領先17：6。

裘錦秋第2節憑朱玟慈和韓芷澄轟三分波，一段13：0攻勢擴大領先優勢至32：8，隨即收起今場勇奪11分的鄧泳茹及其他主力。青年會未有放棄，梁皚凝命中三分，李思妤亦剷入禁區搶分，回敬一波13：0，力追至落後11分，但無阻裘錦秋以35：21取勝。

中六的鄧泳茹賽後喜言自己DSE後狀態提升不少，盼望和隊友拚入決賽：「好開心，好少機會連續兩場拿到雙位數得分，感覺自己DSE後狀態反而提升，可能因為休息足夠。最後一年參加Panasonic賽，去年我們小組賽止步，今年我們有4個中六生即將畢業，希望大家搏盡贏冠軍！」

裘錦秋於精英賽決賽不敵協恩中學，鄧泳茹直言她和隊友已經盡力，學界生涯沒有留下遺憾，反而收穫了很多美好回憶：「我中學才接觸籃球，直到中四才正式打學界賽，但我很享受這3年和隊友一起笑過、喊過，我們每年精英賽前都會一起集訓，今年為了冠軍更加日日練波，一至日都練。付出很多，但覺得好開心，沒有她們我不會一直打波。」