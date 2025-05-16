熱刺豆腐防線頂唔住　維拉狂攻半場夠開入球騷

英超阿士東維拉主場迎戰熱刺，維拉目前為爭入聯賽前5，餘下賽事當決賽嚟踢，戰意高昂，佢哋主場氣勢驚人，各項賽事主場7連勝，球隊中前場壓逼力強，經常可藉主場聲勢喺早段佔得甜頭；熱刺眼中只有歐霸盃決賽，聯賽無心戀戰，不過今場主W太熱揀唔落手，留意到熱刺近6場聯賽半場5次開2球或以上，轉玩1.5球半場大啱數。（Now 622周六凌晨2時30分直播）

維拉早前短時間內喺歐聯同英足盃出局，仲有拉舒福特受傷收咧，打擊唔細，好在球員心理質素高，近兩場聯賽「6分波」連勝富咸同般尼茅夫，現時排第6，喺「搶5」之戰仍然被動，不過維拉喺最後兩輪迎來「夢幻賽程」，包括今場先對熱刺，煞科日鬥曼聯，兩隊近期喺聯賽踢到不知所謂，維拉全取6分相對容易。

維拉上場憑奧尼屈堅斯一箭定江山，作客小勝般尼茅夫1比0，末段有積及藍斯領紅被逐，今場要坐波監，幸好維拉季中增兵後陣容厚度足夠，最重要係主場威力強勁，近7次主場全勝，近3仗聯賽主場全部先開紀錄，要攻破熱刺條豆腐防線，完全冇難度。

相反，熱刺將所有注意力集中在下周對曼聯嘅歐霸盃決賽之上，生死戰前肯定會保留實力，今場戰果對佢哋無關痛癢，加上古路施夫斯基同占士麥迪臣受傷收咧，其餘主力亦會收起，陣容天殘地缺，1.5球半場大相信好快夠數。

更多賠率：