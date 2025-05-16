英華女籃Panasonic籃球賽晉4強　譚凱遙兩仗22分：無懼協恩！

「Panasonic學界籃球邀請賽」周五（16日）續演小組賽出線爭奪戰，位處女子X組的英華女學校，憑中四球員的譚凱遙兩場轟入22分，先後擊敗拔萃女書院和漢華中學晉級4強，將於周六（17日）與上屆冠軍協恩中學合演港九區D1決賽翻版戰，爭入決賽資格。

英華女籃首戰硬撼女拔，前者由主帥王晶領軍，女拔則有港隊成員梁嘉顯助陣，聯手主教練黃嘉樂出陣。英華女籃由胡曉琳三分先開紀錄，女拔張鎧恩隨即射入「Answer 3」，兩軍開局合演「三分雨」。其後英華女的譚凱遙三分開齋，女拔鍾詠心和馮芷晴相機於外圍開炮，兩軍手感火熱互不相讓，上半場合轟5記三分，英華女籃稍微領先18：15。

轉邊後，雙方手感未降溫，女拔的陳泳恩貢獻三分波追平戰局，譚凱遙命中弧頂三分彈助英華女再度反先21：20。女拔關鍵時刻屢次送出失誤，英華女趁勢拉開比數，最後段秒階段譚凱遙剷籃得手奠勝。譚凱遙全場獨取12分，加上何靖彦貢獻7分，終場以28：22戰勝女拔。

女子X組第2場由女拔對陣漢華中學，前者憑陳泳恩、邱琦先後得分，再有酈珈璐三分打板入網，首5分鐘即以11：2領先，漢華僅有隊長邱安妮有入波。女拔其後一發不可收拾，酈珈璐手感火熱再轟6分，全隊連取15分拉開比數，首節大幅領先26：2。下半場邱安妮連續命中3記中距離拋投，陳逸菲亦有貢獻入波，惟比數太過懸殊難以收復失地，女拔以33：10大勝對手，酈珈璐表現搶鏡攻入全場最高11分，小組賽1勝1負作結。

尾場英華女籃再度出擊，迎戰漢華火力全開，譚凱遙連飆2記三分彈、單節獨轟10分，何靖彦亦有貢獻分數，首節即以21：5佔據領先優勢。下半場漢華曾嘉研三分開齋，惟主將邱安妮被對手嚴防下，全場僅有2分進帳，球隊無力追回落後分數，最終英華女以28：12再下一城，小組賽兩連勝晉級準決賽。

英華女學校中四生譚凱遙兩場狂轟22分，成為全場焦點，賽後她表示：「今日進攻方面比較穩定，感覺到自己『hot hand』，不過在防守和補位方面表現未到最好。」英華女籃挺進4強，將與學界「天花板」協恩中學爭入決賽，譚凱遙直言無懼對手，有信心重演學界D1決賽賽果：「相信今次再度與她們交手的挑戰性更大，不過我們會保持平常心，希望明天能將自己最好的一面發揮出來，博盡無悔！」

譚凱遙誓言要在今屆賽事為中六師姐留下美好回憶：「精英賽8強落敗，球隊更加落力訓練，希望在Panasonic賽打出好成績，因為最後一年跟中六師姐打球很捨不得，但願能為她們留下好回憶。」