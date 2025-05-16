寶覺力克張振興　殺入Panasonic賽4強

「Panasonic學界籃球邀請賽」男子B組，精英賽殿軍寶覺中學力挫蒙民偉書院後，尾場以21：15擊敗精英賽亞軍得主張振興伉儷書院，小組兩連勝晉級周日（18日）舉行的4強賽。

寶覺中學第一場憑許瑋熙轟入4球三分波，攻入全場最高14分，帶領寶覺以39：9大勝蒙民偉書院，第2場迎來以28：17擊敗蒙民偉書院的張振興伉儷書院。寶覺與張振興曾於本學年D1學界賽8強相遇，當時寶覺以58：36取勝。

寶覺首節先發制人，梁浩朗轟入三分波，蘇運澤剷籃博罰，許瑋熙籃底得分，首節領先12：4。第2節張振興極力反撲，盧偉傑、林曉楓快攻上籃，黎港生亦中距離得手，一度追至僅落後3分，惟黎港生之後累積4犯退下火線。寶覺再憑吳嘉樂、許瑋熙得分，最終以21：15取得小組兩連勝晉級4強。

寶覺眾將在精英賽上了寶貴一課，許瑋熙表示，球隊自精英賽失利後積極加操，為求在Panasonic賽強勢回歸：「因為今年陣容很完整，但我們卻發揮不到應有水準，不只是教練，我亦對精英賽表現很不滿意，輸了4強戰之後好像心態崩潰了，最後連季軍戰都贏不到。近月我們加操努力備戰，希望在Panasonic可以爭冠。」

除寶覺之外，許瑋熙跟隨教練梁民熊效力乙組遊協，即將畢業的他不忘感謝教練悉心裁培：「不要看Bear平時好惡、常常罵我們，其實他私底下不時都會關心我們，學界賽我打得好差，連乙組比賽都受影響，他就打了一段長文，給我分析我的優點、缺點，有什麼地方可以做得更好。希望我可以在這個賽事有更好表現，4強可能會對北協或者英華，兩隊都肯定會是硬仗，我們會檢討今日兩場的問題，盡快調整。」