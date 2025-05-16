港超聯　冠忠南區設慶功宴　傾向續由教練團執教

本月初勇奪「賽馬會菁英盃」冠軍的冠忠南區，周五（16日）舉行慶功宴，慰勞一眾職球員，會長陳文俊表示，來季傾向繼續以現有教練團，共同負責主教練職務，稱這個決定得到球員支持。

南區5月1日在「賽馬會菁英盃」決賽擊敗理文，繼2022至23球季後再度捧盃，是日舉行慶功宴，名譽會長黃良柏、會長陳文俊、足總主席霍啟山、一眾職球員、贊助商代表及球迷悉數出席。

陳文俊在慶功宴期間接受媒體訪問，指下季可能續由貝可泓、鞠盈智、比圖及范俊業組成的教練團，履行主教練職務：「我哋做過民意調查，4個教練團成員都教得開心，球員見季尾走勢唔錯，氣氛又好所以都鍾意呢個安排，所以傾向畀佢哋教落去。」

談到來季組軍方針，「陳生」透露8成主力留隊，又指季初受傷並提早「收咧」的恩奴會否留隊，仍屬未知之數：「呢樣嘢交畀教練團決定，因為唔知差唔多Budget，可唔可以有更好嘅選擇，但班費唔會加好多，始終我哋永遠都係三番牌。」

至於南區名譽會長黃良柏則表示，將改以「中國中車」為未來3年的球衣心口贊助，又即場宣布周日（18日）對九龍城的聯賽，贏波獎金為港幣20萬，並笑言：「呢季聯賽頭兩循環都輸畀九龍城，梗係想贏番次啦！」