蒙民偉書院Panasonic賽打出拚勁獲讚　主力周駿棋：明年再嚟過！

中華基督教蒙民偉書院於周五（16日）出戰「Panasonic學界籃球邀請賽」，在男子B組連續兩場硬撼精英賽4強份子落敗無緣晉級，但越級挑戰打出拼搏精神獲球迷掌聲，信興集團主席兼行政總裁蒙德揚亦特別激勵球隊再接再厲，球隊主力周駿棋賽後表示：「明年Panasonic賽要繼續努力，大家一起進步！」

蒙民偉書院在小組賽先後以9：39、17：28分別不敵寶覺中學和張振興伉儷書院，就讀中四的主力控球後衛周駿棋兩仗取得6分，坦言賽前十分緊張：「首戰表現不好，第2場發揮有所改善，球隊打得更積極、守波落力、進攻果斷以及減少失誤，大家出手亦更有信心，不過身為球隊主要得分點，今天兩場的進攻選擇不太好」，第3年征戰Panasonic賽的他續道：「校長期望我們可以打進4強，來年我們要做好本分，發揮出應有實力，大家互相鼓勵，一起進步！」

蒙民偉書院男籃今學年邀來本地籃壇名帥翁金驊執教鞭，「駿棋」直言獲益良多：「球隊視野和溝通方面有所改善，心態和技術上有很大進步，他給了我們很多信心，告訴我們雖然是D3球隊，但其實日漸訓練，實有機會與學界勁旅抗衡。」

周駿棋接下來兩年繼續為球隊「孭飛」，他希望帶隊創出好成績：「未來目標想贏一次學界D3冠軍，幫助球隊升班，亦希望能入一次精英賽，不過現階段實力仍相差好遠，需要繼續努力！」他以偶像NBA騎士隊後衛加蘭（Darius Garland）為學習對象，更以本地名將徐遠征為標竿，秉持「進步不能停」態度在學界舞台揮灑汗水。