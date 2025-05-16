希斯基：勝利首回合「克」敵制勝

墨爾本勝利近6場比賽取得4勝，當中包括上場於今季澳職季後賽淘汰圈，作客以2:1擊敗西悉尼流浪者晉級4強，成功在這個絕佳的時間，建立出不錯的走勢。

勝利的年輕左閘卡斯波斯最近表現出色，連續3場賽事都有入球進帳，所以奧克蘭FC定要小心提防他於左路的進襲，皆因主隊將盡可能讓他參與球隊的組織攻勢。

同時，我亦樂於看到丹尼爾阿辛尼在對西悉尼流浪時參與了兩個入球。他曾經是一位具潛質的年輕小將，雖然於歐洲聯賽未能取得成功，不過依然是一位能夠改寫戰局的球員，所以大家要留意他於右翼鋒位置的演出。

由於主隊翼鋒位置相當具質素，所以於今季已入7球的前鋒維高斯將會於禁區內找尋空位，接應他們的傳中球攻門，務求提升數入球數字。

奧克蘭FC首季踢澳職即有出眾表現，取得常規賽冠軍，但將會在季後賽面對不同的挑戰。這支新西蘭球隊於今季澳職只輸過3場常規賽，並擁有第2最佳的防守紀錄，所以絕對是一支難以被攻破的球隊。我認為，他們樂意於首回合和局收場，留待次回合決一生死。

值得一提的是，他們擁有一對危險性十足的左右二閘，能夠上前助攻作出貢獻，所以我預期今季合共交出11次助攻的右閘酒井宏樹及左閘法蘭西斯迪維斯，將會積極參與球隊的進攻。

至於前線方面，首席射手古利姆美爾看來會是球隊的入球來源。儘管他近6仗只攻入1球，但該入球正是於1個月前擊敗勝利時所射入，未知會否為他帶來好兆頭。

我認為今場賽事雙方勢均力敵，但我預計最終主隊墨爾本勝利可險勝奧克蘭FC，首回合先拔頭籌。