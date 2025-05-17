曼聯大崩潰又輸1場　創3大恥辱紀錄

哈利馬古尼(紅衫)今場曾入波，但被判越位。(Getty Images)

周六(17日)凌晨英超，曼聯又輸1場，作客以0比1不敵車路士，創下3大恥辱紀錄，包括聯賽18次落敗，成為自1973/74年球季降班後，單季頂級聯賽最多敗仗，同時連續8場英超贏唔到，亦係近35年最長不勝紀錄，單季英超26場上半場冇波入，更加係紅魔鬼史上最差數據，堪稱災難性球季。

曼聯將於周四(22日)凌晨出戰歐霸盃決賽對熱刺，領隊魯賓艾摩廉今仗仍然派出多位主力上陣，包括般奴費南迪斯、卡斯米路、哈利馬古尼都擔任正選。開賽16分鐘，曼聯原本有機會先打開紀錄，哈利馬古尼射門入網，但VAR裁判指呢位中堅越位，慘食詐胡。

車路士避過一劫後，搶番唔少攻勢，包括列斯占士勁射中柱彈出，踢到71分鐘，列斯占士再次發威，使出「華麗轉身」傳中，由古古列拿頂入，呢位西班牙左閘今季各項賽事有7球進帳，屬於英超後衞之冠。

車路士贏波後，升上第4位，領先第6位曼城1分，但踢多1場，要爭取以前5位參加下屆歐聯，仍然唔穩陣。至於曼聯遭遇英超3連敗，為出戰歐霸盃決賽蒙上陰霾。