維拉贏波殺入前5位　鋼門含淚告別？

周六(17日)凌晨英超，阿士東維拉主場以2比0擊敗熱刺，暫時升上第5位，保持奪取下屆歐聯入場券希望。賽後維拉門將達米安馬天尼斯含淚向球迷揮手道別，被指係最後1次為球隊主場比賽，盛傳呢位阿根廷國腳將於今夏離隊。

熱刺要留力踢周四(22日)凌晨歐霸盃決賽對曼聯，今場正選陣容收起多位主力，反觀維拉要力爭打入前5位，踢法非常積極，戰至下半場由安斯干沙、保巴卡卡馬拉各建一功，贈對手兩蛋，因為淨得球唔及同分嘅車路士，暫時排第5位，領先踢多1場嘅第6位曼城1分，隨時又會「藍月亮」反超前。

值得一提，今仗係維拉主帥艾美利接手執教以來第100場英超比賽，期間贏咗54場，成為球隊史上首100場頂級聯賽領軍最多勝仗嘅主帥。賽後艾美利強調球隊仍有機會取得下屆歐聯席位，並祝熱刺喺歐霸盃決賽好運，阿士東維拉今季餘下最後1場英超將作客曼聯。

由於今仗係維拉主場謝幕戰，賽後球員向觀眾席上球迷鼓掌致謝，門將達米安馬天尼斯不禁流淚，阿根廷媒體《TyC Sport》指維拉因為財政問題，決定今夏出售達米安馬天尼斯，並已收到兩間歐洲大球會及沙特阿拉伯球會報價，呢位2022年世界盃冠軍鋼門傾向留喺歐洲搵食，除非沙特豪門開出令人「無法拒絕」條件，先至會考慮去當地「掘金」。