仙拿復出首冠僅差一步　將與艾卡華斯爭王座

世界「一哥」仙拿周五（16日）在羅馬網賽成功逆轉，勇闖決賽，將與西班牙的艾卡華斯合演「新天王對決」，爭逐這項ATP1000級賽事王座。

因涉禁藥被禁賽3個月的仙拿，在家鄉出戰復出第一擊，過關斬將後在4強面對11號種子的美國球手保羅，雙方打足三盤，最終仙拿以1比6、6比0、6比3反勝，將個人跨年的不敗紀錄增至26場，而距離成為自1976年彭拿達(Adriano Panatta )之後，首位在羅馬捧盃的意大利球手，僅差一步。

這一戰令羅馬主場座無虛席，不過，仙拿要爭奪復出首冠仍有最後一關，就是決賽將面對西班牙小天王艾卡華斯，這位4屆大滿貫得主在另邊廂，以直落兩盤6比3、7比6(7比4)擊敗東道主球手姆錫迪，取得決賽席位。

這兩位網壇新天王上一次交手是去年10月的中國公開賽決賽，當時艾卡華斯反勝奪冠；上賽季艾卡華斯在他們對戰的3場比賽中均獲勝，過往戰績上稍為有利。仙拿賽後表示:「我只是努力保持心理狀態，今天的比賽條件有點不同，天氣冷，球更重，我有點吃力，這對我來說是一記重拳，但我努力保持心理狀態。」